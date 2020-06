The Kissing Booth 2: Elle et Noah retrouveront-ils leur place?

– – –

Les mises à jour de Kissing Booth 2: Ce spectacle est entièrement basé sur le roman du même nom. Le livre est également disponible sous forme d’ebook ou de copie papier sur Amazon. La toute première partie du film a été diffusée le 11 mai 2018 sur le géant du streaming en ligne, Netflix.

Le film ou l’émission parle de deux meilleurs amis, Lee Flynn et Elle Evans ont tous deux un ensemble de 10 règles qu’ils ne peuvent pas enfreindre. Mais nous voyons qu’Elle enfreint la règle numéro 9 qui est «Noah Flynn». Le frère de Lee est désormais interdit et la règle numéro 10 est «Never Break Rule No 9». La dernière règle est faite pour qu’ils ou l’un d’entre eux réfléchisse à deux fois avant d’enfreindre une règle n ° 9, mais Elle finit par tomber amoureuse de Noah.

L’histoire de The Kissing Booth 2

– – –

La cabine des baisers 2

Ensuite, toute l’histoire prend une tournure complète lorsque nous voyons Noah tomber amoureux d’Elle et ils essaient tous les deux de se faufiler avec leur relation actuelle. Mais, d’un autre côté, Lee connaît toute la vérité et est très déçu. Cependant, à la toute fin, ils retrouvent tous les deux le cœur de l’autre, mais nous voyons également que Noah a dû partir pour Harvard et Elle poursuivra sa dernière année dans la même ville. L’histoire de la première partie s’est malheureusement terminée et c’est la raison pour laquelle les fans de l’émission ont demandé plus d’une saison.

Date de sortie de The Kissing Booth 2

Le deuxième ou la suite de Kissing Booth sortira maintenant sur Netflix le 24 juillet 2020. C’est une nouvelle confirmée que nous avons reçue de certaines des sources de confiance. La première partie de l’émission a été un succès et elle a également reçu de nombreuses critiques positives et de nombreuses appréciations. Mais beaucoup de fans étaient attristés par le fait qu’Elle et Noah s’éloignaient de la vie de l’autre.

Jeter

Comme ce n’est que la deuxième saison de l’émission, nous verrons le casting précédent de retour pour leur suite. Les fans de la série n’ont pas à se soucier du casting, tous leurs acteurs préférés des fans seront vus dans la suite de la série.

– – –