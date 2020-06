Deep Blue Sea 3 Blu-ray nage à la maison le 25 août

Deep Blue Sea 3 rentre chez lui sur Blu-ray sous forme de pack combiné avec un DVD et un code numérique le 25 août. Les stars du cinéma Nathaniel Buzolic, Emerson Brooks, Bren Foster, Reina Aoi, et Alex Bhat. Ceci est la deuxième suite de la Samuel L. Jackson original de 1999, bien qu’il ne se trouve nulle part ici, évidemment. La version n’aura pas une tonne de fonctionnalités spéciales, avec deux featurettes essentiellement, mais beaucoup d’action de requin à coup sûr. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Deep Blue Sea 3 au dessous de.

Deep Blue Sea 3 Détails

« Emma Collins, une éminente biologiste marine, et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l’océan au-dessus d’une ville insulaire engloutie dans l’océan où ils observent la première zone d’accouplement connue de Great White. Malheureusement, les Bull Sharks améliorés qui se sont échappés dans Deep Blue Sea 2 est également là avec son propre objectif évolutif: croisement avec les plus grands Great Whites plus rapides. Le patron de la mission, Richard Lowell, pense que les Bull Sharks contiennent la clé de l’amélioration du renseignement, qu’il a l’intention secrètement de vendre pour de gros profits Maintenant, Emma et son équipage sont pris au piège sur des maisons sur pilotis en ruine à quelques pieds au-dessus de l’océan, pris entre des prédateurs au-dessus et en dessous de l’eau.

Le film met en vedette Tania Raymonde (Lost, Goliath) dans le rôle d’Emma Collins, une biologiste marine qui s’engage à faire du monde un endroit meilleur et de Nathaniel Buzolic (The Vampire Diaries, Hacksaw Ridge), un ex-petit ami qui a choisi l’argent plutôt que l’éthique. Les autres acteurs incluent Emerson Brooks (MacGyver), Bren Foster (The Last Ship) et la star japonaise Reina Aoi en tant que Miya, une étudiante diplômée qui fait partie de la petite équipe de recherche d’Emma qui travaille sur une île qui coule dans le canal du Mozambique. «

Caractéristiques spéciales et spécifications techniques:

Deep Blue Sea 3: Combattez jusqu’à la mort

Couler des décors et des requins: faire le film

Sous-titres anglais en option pour la fonctionnalité principale

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!