Le rival de Microsoft Chrome OS, Windows 10X, devrait faire ses débuts l’année prochaine

Il y a quelques années, Microsoft a commencé à développer une version simplifiée et verrouillée de Windows appelée «Windows Lite» pour les appareils à petit budget. Windows 10X (à l’origine connu sous le nom de « Lite OS ») est toujours sur la bonne voie pour faire ses débuts au début de l’année prochaine sur les appareils de milieu de gamme des partenaires de Microsoft.

Windows 10X est basé sur le système d’exploitation Windows Core et il comportera un lanceur d’applications statique à la place de l’emblématique menu Démarrer. Ce serait le premier système d’exploitation de Microsoft à supprimer la prise en charge du menu Démarrer, ce qui signifie que vous ne pouvez pas afficher la météo en direct, les événements, etc. sur le nouveau «lanceur d’applications».

Le système d’exploitation modulaire basé sur le système d’exploitation Windows Core abandonnera également les conceptions monochromatiques de Microsoft pour des icônes colorées, des boutons, etc. Il ramènera des coins arrondis ou des courbes douces, et Microsoft optimisera le système d’exploitation pour les appareils à petit budget qui ne peuvent avoir que 4 Go de RAM, mais il sera initialement livré sur les appareils avec plus de mémoire.

Windows 10X est toujours sur la bonne voie pour atteindre le statut RTM dans les semaines à venir et il sera alors considéré comme prêt pour les fabricants. Microsoft travaille également avec des fournisseurs de « pilotes Windows universels » optimisés pour Windows 10X, mais aucun changement structurel ne sera apporté aux pilotes.

Seules les expériences à écran unique seront proposées initialement et les appareils «milieu de gamme» commenceront à être livrés au printemps 2021 sans prise en charge native des applications de bureau Win32.

Microsoft permettra aux utilisateurs avancés ou aux entreprises d’accéder à leurs applications de bureau préférées à l’aide d’une technologie Internet appelée « Cloud PC », qui se synchronisera avec Office 365.

Des sources Microsoft ont précisé que le géant de la technologie ne permettra pas aux utilisateurs d’installer ce système d’exploitation sur leurs appareils existants. Tout comme Windows 10 sur ARM, Chrome OS ou iOS, Windows 10X ne sera livré qu’avec de nouveaux appareils. Bien sûr, vous pourrez le déployer «officieusement» en créant manuellement une image amorçable.

En interne, Windows 10X se positionne comme un rival direct de Chrome OS et Microsoft ciblera le secteur de l’éducation.

Le post que le rival de Chrome OS de Microsoft Windows 10X devrait faire ses débuts l’année prochaine est apparu en premier sur Windows Latest