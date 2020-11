Bathurst 1000 juste pour l’élite, selon Glenn Seton

La légende des supercars Glenn Seton a déploré la disparition des petites exploitations d’arrière-cour qui ont fait de Bathurst la course qu’elle était.

Le nombre de voitures faisant face au démarreur pour le Bathurst 1000 annuel diminue lentement. Cette année, seulement 25 voitures se sont présentées, le plus petit peloton de l’histoire de l’événement.

À titre de comparaison, 48 voitures ont pris le départ de la course de 1992, alors que des champs de plus de 50 voitures n’étaient pas inconnus dans les années 1980.

Maintenant que la course de Bathurst fait partie du championnat de la saison, le peloton s’est considérablement rétréci.

Glenn Seton dans sa Ford Falcon. (Fairfax)

Plus tôt cette année, Shane Van Gisbergen de Triple Eight a lancé l’idée que les équipes Super2 de deuxième niveau concourraient également dans le Bathurst 1000 pour renforcer la grille.

Seton, le champion des séries 1993 et ​​1997, a déclaré à Wide World of Sports que Bathurst avait été diminuée par la façon dont la course avait évolué.

« N’importe qui pouvait construire une voiture de course et aller courir à Bathurst à l’époque. Vous n’aviez pas besoin d’avoir une franchise », a-t-il déclaré, dans une interview pour marquer la sortie du livre. Seto: L’histoire officielle des courses de Glenn Seton.

«Vous pourriez construire une voiture et vous présenter. Tant que la voiture était légale, vous pouviez rouler à Bathurst. Je suis tellement privilégiée d’avoir couru dans une période comme celle-là. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas le faire.

«C’est triste la façon dont la course s’est déroulée, ce ne sont que les chanceux avec les énormes chéquiers qui peuvent y courir maintenant, et ce n’est pas comme ça que la course était à l’origine. C’était acheter une voiture, la sortir de la salle d’exposition et faire la course. «

Glenn Seton à Bathurst en 1996 (Fairfax)

Seton a fait ses propres débuts à Bathurst à l’âge de 18 ans en 1983, partageant une Ford Capri avec son père Barry, qui a remporté la course en 1965.

Mais il a observé avec incrédulité cette année que Nathan Herne s’est vu refuser un départ après le rejet de la demande de licence du jeune homme de 18 ans, le manque d’expérience étant cité comme raison.

« L’enfant pouvait conduire, il avait le talent, mais des barrières ont été mises en place pour l’arrêter », a déclaré Seton.

« C’est décevant de voir que le sport est allé de cette façon. Maintenant, ce n’est plus que l’élite. »

L’un des arguments avancés en faveur de l’intégration des voitures Super2 sur la grille serait la réintroduction des «voitures de classe».

Glenn Seton (extrême droite) sur le podium à Bathurst en 2006. (Fairfax)

Les débuts de Seton en 1983 ont eu lieu au cours d’une année où les voitures ont été divisées en classes en fonction de la taille de leur moteur, les catégories plus petites étant aussi férocement disputées que les honneurs.

« Nous avons perdu beaucoup de choses au fil des ans, » soupira Seton.

«Nous avions l’habitude d’avoir la variété fantastique avec les voitures de classe à Bathurst. Vous aviez la Toyota Celica et les Corollas.

« Bathurst a été construit sur ce type de course, avec plusieurs classes. Cela faisait partie de la course. C’est ce qui a fait Bathurst. Pour gagner la course carrément, il fallait esquiver les petites voitures. La seule chose que vous n’avez plus qu’à esquiver maintenant est le kangourous. «

Supercars introduira un nouveau paquet de règles Gen3 en 2022, visant à réduire les coûts. La Chevrolet Camaro rejoindra la grille après le retrait de Holden d’Australie.

Glenn Seton avec son coéquipier Alan Jones en 1994 (Fairfax)

Mais Seton reste préoccupé par la viabilité à long terme de la catégorie.

« Est-ce que c’est dans un bon endroit pour les propriétaires qui y sont actuellement? Peut-être », at-il dit.

« Est-ce rentable? Non. Survivent-ils tous en ce moment? Juste.

« La voiture de nouvelle génération sera-t-elle beaucoup moins chère à conduire? Avec ce que j’ai vu jusqu’à présent, la réponse est non.

« Il faut rendre plus rentable pour tout le monde et contrôler le nombre de personnes employées par ces équipes de course. Certaines équipes ont 60 employés, c’est juste de la folie de faire rouler deux ou trois voitures.

«Si je regarde cela en me basant sur un jeune homme qui veut devenir pilote de course professionnel dans ce pays, à moins que vous n’ayez un minimum de 2 millions de dollars pour espérer avoir une bonne opportunité, c’est hors de portée.

« La plupart des jeunes gens ne peuvent pas trouver ce genre de pâte. »

L’absence de Scott McLaughlin ouvre la porte à la catégorie pour accueillir son premier champion différent depuis 2017, avec le Kiwi prenant un volant en Amérique en 2021.

Mais Seton s’attend toujours à ce que DJR et Triple Eight soient les équipes à battre, même en tenant compte du fait que DJR fait à nouveau cavalier seul, après le retrait de son partenaire Team Penske.

Glenn et Bo Seton, ainsi que la voiture gagnante de Bo à Bathurst en 1965. (Fairfax)

« La crème montera toujours au sommet. Les goûts de [Jamie] Whincup, [Shane] Van Gisbergen, [Will] Davison et [Anton] De Pasquale sera aux avant-postes, car ce sont les deux meilleures équipes. Je ne peux pas voir l’ordre hiérarchique changer beaucoup », a-t-il expliqué.

«Les équipes qui les dirigent se battent financièrement pour être là, et il est difficile de rivaliser avec des équipes avec beaucoup plus d’argent que vous n’en avez.

« Mais le retrait de Penske aura certainement un impact sur la piste. Je ne vois pas comment cela ne peut pas. Vous avez un gars comme Roger Penske qui est dans le sport automobile depuis des décennies, avec tant d’influence et d’expérience dans le domaine des choses. droite.

«Une fois que c’est parti, il doit y avoir un impact sur une équipe de course dans un petit pays comme l’Australie.

« Il n’y a aucun doute, à long terme, ce sera un grand impact pour le sport. »

Seto: L’histoire officielle des courses de Glenn Seton est disponible ici.