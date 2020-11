Naughty Dog «  honoré  » de recevoir Last of Us 2 GOTY aux Golden Joysticks

The Last of Us Part II a remporté les Golden Joysticks de 2020 avec cinq récompenses, dont le très convoité Ultimate Game of the Year.

Le titre Naughty Dog, qui a fait l’objet d’intenses débats cette année, a remporté les catégories Meilleur récit, Meilleur design visuel, Meilleur audio, Jeu PlayStation de l’année et Jeu ultime de l’année.

Regardez le discours d’acceptation du directeur Neil Druckmann ci-dessous.

La liste complète des lauréats est la suivante:

Meilleure narration – Le dernier d’entre nous 2

– Le dernier d’entre nous 2 Meilleur jeu multijoueur – Les gars de l’automne

– Les gars de l’automne Meilleur design visuel – Le dernier d’entre nous 2

– Le dernier d’entre nous 2 Meilleure extension de jeu – No Man’s Sky: Origines

– No Man’s Sky: Origines Jeu mobile de l’année – Le voyage de Lego Builder

– Le voyage de Lego Builder Meilleur audio – Le dernier d’entre nous 2

– Le dernier d’entre nous 2 Meilleur jeu indépendant – Hadès

– Hadès Encore en train de jouer – Minecraft

– Minecraft Studio de l’année – Le chien méchant

– Le chien méchant Jeu e-sport de l’année – Call of Duty: Guerre moderne

– Call of Duty: Guerre moderne Meilleur nouveau streamer / diffuseur – iamBrandon

– iamBrandon Meilleur jeu familial – Les gars de l’automne

– Les gars de l’automne Meilleure communauté de jeu – Minecraft

– Minecraft Meilleur interprète – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Sandra Saad (Kamala Khan) Prix ​​de la percée – Innersloth (parmi nous)

– Innersloth (parmi nous) Contribution exceptionnelle – L’industrie du jeu

– L’industrie du jeu Jeu PC de l’année – Death Stranding

– Death Stranding Meilleur matériel de jeu – NVIDIA GeForce RTX 3080

– NVIDIA GeForce RTX 3080 Jeu PlayStation de l’année – Le dernier d’entre nous 2

– Le dernier d’entre nous 2 Jeu Xbox de l’année – Ori et la volonté des feux follets

– Ori et la volonté des feux follets Jeu Nintendo de l’année – Animal Crossing: Nouveaux horizons

– Animal Crossing: Nouveaux horizons Jeu le plus recherché – Dieu de la guerre: Ragnarok

– Dieu de la guerre: Ragnarok Choix du critique – Hadès

– Hadès Jeu ultime de l’année – Le dernier d’entre nous 2

Sur Twitter, Naughty Dog a déclaré qu’il était «incroyablement honoré» de recevoir les récompenses et a félicité les développeurs et les fans du jeu.

[Source: GamesRadar]