Le récapitulatif mandalorien: ce que vous devez savoir avant la saison 2

Mais si vous avez besoin d’un récapitulatif approprié de Le mandalorien saison 1 plus en détail, nous avons une chronologie des événements ci-dessous:

Le client engage Mando pour une prime top secrète impliquant l’Empire

Dès le début du spectacle, le Mandalorien, de son vrai nom Din Djarin, a un travail à faire. C’est un chasseur de primes malchanceux, bon dans son travail mais pauvre en crédits à un moment où la chute de l’Empire a déstabilisé la galaxie. Et le travail le mieux rémunéré actuellement, selon le chef de la guilde des chasseurs de primes, Greef Karga (Carl Weathers), est celui du client anonyme (Werner Herzog), un seigneur du crime fidèle à l’Empire. Il paiera les meilleurs crédits pour que Mando trouve un évadé de 50 ans appelé uniquement «l’actif». Travailler pour l’Empire oppressif n’est pas au sommet de la liste de Mando, mais il a besoin d’argent pour garder son vaisseau, le Razor Crest, en cours d’exécution et en envoyer à son clan, qui se cache dans un conclave mandalorien secret sur la planète Nevarro .

Mando s’habille avec l’aide de l’armurier

Le client est prêt à payer en beskar, le métal très résistant que les Mandaloriens utilisent pour leur armure légendaire. Avant de partir pour son prochain travail, le Mando vérifie avec l’armurier de son clan (Emily Swallow) pour s’assurer que sa paie est la vraie affaire. Forgeron qualifié et chef de communauté, l’Armurier explique que le beskar est venu de Mandaloriens perdus dans une Grande Purge.

L’armurier construit une nouvelle pièce d’armure à Mando et parle de l’importance du sceau, symbole des victoires d’un mandalorien. Chaque fois qu’il termine un travail, il reviendra chez l’armurier pour une nouvelle pièce. Son travail lui donne également le temps de réfléchir à son propre passé de fils trouvé, orphelin pendant la guerre des clones.

Kuill aide Mando à trouver l’actif

La nouvelle prime mène le Mandalorien à Kuill (Nick Nolte), un fermier Ugnaught sur la planète désertique Arvala-7 qui était un mécanicien sous contrat pour l’Empire. Se rendre à l’actif ne sera pas facile: Mando doit chevaucher des animaux désagréables appelés blurrgs, et il n’est pas aussi doué pour cela que pour tuer. Kuill encadre Mando avec patience et perspicacité, et il accepte de l’aider à trouver la prime.

IG-11 est un droïde assassin avec un mécanisme d’autodestruction enthousiaste

