Meg 2 a annoncé; Wheatley exploité pour réaliser – betanewsfr

Ben Wheatley («Rebecca») prendra les rênes sur une suite du film Jason Statham vs Shark «The Meg».

Selon The Hollywood Reporter, une grande partie des talents clés du premier film devrait revenir, y compris Statham, qui serait impliqué de manière créative. Jon et Erich Hoeber ont écrit le projet le plus récent en travaillant sur un projet initial de Dean Georgaris (tous les trois ont travaillé à crédit partagé lors de la sortie initiale). Lorenzo di Bonaventura et Belle Avery sont de retour en tant que producteurs.

Jon Turtelaub a réalisé le premier film, dans lequel Statham a joué un expert en requin qui se bat bec et ongles contre un requin préhistorique géant appelé mégalodon. Le film, qui a adapté le roman de Steve Alten, était une coproduction chinoise et a vu Li Bingbing, Rainn Wilson et Ruby Rose compléter le casting.

Les crédits précédents de Wheatley incluent «High Rise» et «Free Fire». Son remake de «Rebecca», avec Armie Hammer et Lily James, a récemment fait ses débuts sur Netflix.