«  Aucune activité  » à animer pour la saison 4 à CBS All Access

La comédie policière de CBS All Access « No Activity » devrait être animée pour sa quatrième saison, a annoncé jeudi le service de streaming.

La saison nouvellement commandée suivra l’agent spécial de Patrick Brammall Nick Cullen réalisant son rêve de rejoindre le FBI, mais il découvrira bientôt qu’être un agent du FBI n’est pas si spécial après tout. Après avoir été affecté à un détail d’observation apparemment terne, il trouve un cas de carrière potentiel sous la forme d’un culte émergent. Une opération à grande échelle vise bientôt la secte, mais on ne sait pas quel côté cassera en premier. Malgré la promotion, le chemin de Cullen continue de se croiser avec l’ancien partenaire de Judd Toldbeck (Tim Meadows), qui s’adapte à la vie avec son nouveau partenaire.

La décision de passer à l’animation pour la saison 4 intervient alors que les protocoles de sécurité COVID-19 continuent de compliquer la production en direct. Plusieurs autres séries, dont «black-ish» d’ABC et «One Day at a Time» de Pop TV, ont déjà diffusé des tranches d’animation uniques pendant la pandémie.

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau l’équipe hilarante derrière ‘No Activity’ pour une quatrième saison et nous sommes impatients de montrer aux fans leurs médiocres agents d’application de la loi préférés sous une forme animée», a déclaré Julie, responsable de la programmation de CBS All Access. McNamara. «Patrick Brammall et Trent O’Donnell ne cessent de surprendre par leur esprit unique et leur capacité à rendre la vie banale de ces flics extraordinairement drôle, et nous sommes ravis que notre partenariat de longue date avec Funny Or Die et Gary Sanchez Productions continue de grandir et évoluer. Nous attendons avec impatience les singeries folles et les malentendus dans lesquels Cullen se trouve empêtré – et avec qui – dans la quatrième saison de la série.

«Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par les opportunités que l’animation s’ouvrira pour l’univers No Activity», ont ajouté Brammall et O’Donnell. «Nous adorons dessiner et avons toujours voulu nous exprimer de manière créative dans ce médium. Ensuite, le réseau a vu nos dessins et a dit qu’il serait plus à l’aise d’embaucher de vrais animateurs. Nos sentiments ont été blessés mais nous sommes toujours très excités.

La troisième saison de NO ACTIVITY a retrouvé les détectives rétrogradés Cullen et Tolbeck en uniforme avec une porte tournante de nouveaux partenaires excentriques et même de criminels plus excentriques, tandis que des robots – et Dylan McDermott – tentaient de reprendre les emplois de Janice et Fatima dans la répartition. La saison trois mettait en vedette Brammall, Meadows et un casting invité de premier plan, dont Beth Behrs, Joe Keery, Keegan-Michael Key, Sunita Mani, Jason Mantzoukas, Dylan McDermott, Paula Pell, Amy Schumer, Amy Sedaris et JK Simmons.

La série est codéveloppée et produite par Brammall et Trent O’Donnell, aux côtés des producteurs exécutifs Will Ferrell, Adam McKay, Joe Farrell, Mike Farah, Joe Hardesty et Jason Burrows. Nina Pedrad, Steve Toltz et Becca Kinskey sont co-producteurs exécutifs.

O’Donnell continuera à diriger tous les épisodes, avec Flight School Studio servant de studio d’animation pour la saison à venir.