Le réalisateur de Bourne tourne le prochain film dans Space! – Africadaidly

Le réalisateur de « American Made » et « Edge of Tomorrow », Doug Liman, retrouvera Tom Cruise sur son film récemment annoncé qui sera partiellement tourné dans Space.

Le projet sans titre, qui implique Space X d’Elon Musk et la NASA, était une idée que Liman et Cruise ont imaginée ensemble. L’alun «Bourne Identity» rédigera une première ébauche du scénario et produira avec l’A-lister.

Cruise a deux films «Mission: Impossible» pour sortir du chemin en premier, donc celui-ci est un moyen intrigant, néanmoins, sanglant et intrigant.