Le calendrier complet de sortie du jeu vidéo COMIC BOOK

Crédits: Square Enix



Les bandes dessinées sont plus que jamais adaptées aux jeux – et bien mieux qu’en 1978 Superman pour l’Atari 2600. Entre consoles, PC et plates-formes mobiles, il y a une litanie de jeux là-bas – avec plus à venir chaque mois.

À l’instar de nos synthèses d’émissions de télévision, de films et d’autres films de genre à venir, nous n’incluons pas d’informations de production derrière le développeur; ce n’est qu’un aperçu facile à lire de ce qui va arriver aux joueurs nord-américains.

2020:

3 juillet: Iron Man VR (Camouflaj)

31 juillet: Conte de fées (Rafale)

4 septembre: Marvel’s Avengers (Square Enix / Crystal Dynamics)

4 septembre: Doraemon Story of Seasons (Bandai Namco)

2020 imprévu:

Jeu mobile Tintin sans titre (Hugo Games)

Marvel: royaume des champions (Kabam)

Non programmé:

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (Bandai Namco)

Jeu Batman sans titre (WB Games Montréal)

Jeu DC Comics sans titre (WB Games Montréal)

Tokyo Ghoul: re Call to Exist (Divertissement BANDAI NAMCO)