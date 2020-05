Test de dépistage positif de Bronson Xerri, réaction de Phil Gould

Neuf commentateurs Phil Gould dit qu’il a été choqué par les drogues dont Bronson Xerri a été testé positif, rappelant le mauvais vieux temps où les stéroïdes anabolisants étaient un fléau constant pour le sport professionnel.

S’exprimant sur le vaste monde du sport » Six tacles avec Gus podcast Gould a déclaré que les joueurs de l’éducation à la drogue ont reçu ces jours-ci ont souligné les dangers des drogues récréatives et des médicaments sur ordonnance, en partie parce que les stéroïdes anabolisants et d’autres médicaments améliorant la performance sont depuis longtemps devenus tabous dans le sport professionnel.

« Ces joueurs sont éduqués dès leur plus jeune âge et je pensais que nous avions dépassé au moins la partie stéroïde anabolisant de ce programme de sensibilisation aux médicaments que nous leur donnons », a déclaré Gould.

« Je trouve cela un peu hors champ gauche que nous avons soudainement un joueur avec un tel cocktail de médicaments améliorant la performance dans leur système qui est testé positif.

« La plupart de nos problèmes de nos jours concernent l’éducation aux dangers des drogues récréatives et des médicaments sur ordonnance, qui sont un problème dans la société. Et les joueurs n’ont vraiment aucune excuse, ils comprennent le code de l’AMA et ils comprennent que tout ce qu’ils mettent dans leur corps est leur propre responsabilité.

« Ils savent qu’il y a des systèmes de soutien autour d’eux, ils savent que s’ils ne sont jamais sûrs de prendre des suppléments ou des médicaments de tout type, il y a des gens au sein de leur organisation pour les aider à déchiffrer leur légalité et s’ils sont utiles ou nuisibles. au corps.

« Donc, il n’y a vraiment aucune excuse ici. »

Le test positif de Xerri a stupéfait le monde de la ligue de rugby, établissant des comparaisons avec le tristement célèbre tricheur de drogue Ben Johnson, qui a été dépouillé d’une médaille d’or olympique après avoir remporté la finale du 100m à Seol, qui était alors la course la plus médiatisée de l’histoire olympique.

Après la course, Johnson a été testé positif au stanozolol, un stéroïde anabolisant interdit, qui a été largement crédité pour ses temps record qui lui ont donné l’avantage sur les légendes de la piste Carl Lewis et Linford Christie.

Xerri, qui a explosé sur la scène de la LNR l’année dernière et attirait déjà un battage médiatique représentatif, a toujours eu le don de la vitesse et son entraîneur de sprint Roger Fabri s’attendait à ce qu’il se bat en duel avec Josh Addo-Carr pour le titre de « joueur le plus rapide de la compétition ». cette année.

Cette perspective alléchante a maintenant été arrachée aux fans de la LNR et Gould en a résumé la honte, affirmant que c’était « une perte de carrière ».

« Je suis en fait bouleversé pour le jeune Bronson, que j’ai vu traverser le système junior des Cronulla Sharks pendant un certain nombre d’années », a déclaré Gould.

« C’est une perte de carrière, c’est vraiment une perte de vie. Je veux dire que c’est un jeune homme, il espère qu’il en sortira à la fin de cela et qu’il poursuivra sa vie, mais il n’y a aucune excuse pour cela. »

« … Ce pour quoi je suis bouleversé, c’est que c’est un jeune homme qui semble être le monde à ses pieds et un formidable jeune talent et que j’observe depuis qu’il a 15 ou 16 ans.

« Pourquoi prend-il cette décision? Qui plante cette graine dans son cerveau? Pourquoi at-il senti que c’était une option qu’il devrait prendre? C’est juste ahurissant pour moi, c’est vraiment.

« En particulier dans le domaine de l’utilisation des stéroïdes et de l’amélioration des performances, parce que je pensais honnêtement que nous l’avions retiré de notre système, je l’ai vraiment fait. C’est vraiment stupéfiant. »

Gould a minimisé la couche supplémentaire d’intrigue dans l’histoire, affirmant que les Sharks avaient « abordé les problèmes qui les tourmentaient dans le passé » malgré les questions évidentes posées à la suite du scandale du supplément du club de 2011 qui a secoué la ligue lorsqu’il a été dévoilé deux ans plus tard.

« (Je suis sûr) que ce n’est pas un programme de club ni une initiative de club et personne au sein du club n’a convaincu Bronson de s’engager dans cette voie », a déclaré Gould.

« Mais le club de Cronulla sera toujours enveloppé de cette mystique pour ce qui s’est passé dans le passé.

« Je ne pense pas que nous puissions blâmer les actions de Bronson Xerri sur les requins de Cronulla ou ce qui s’est passé dans le passé avec eux autour du programme de lutte contre la drogue.

« C’est une décision individuelle, certainement une décision individuelle en ce sens qu’elle n’a rien à voir avec le club ou le programme dans lequel il est.

« Juste qui l’a influencé ou l’a convaincu que c’était une ligne de conduite, ou s’il a décidé que c’était sa propre ligne de conduite, qui lui a donné ou non l’avertissement que c’était la mauvaise chose à faire?

« Vous souhaiteriez qu’il demande un conseil … qu’est-ce qui met un jeune homme dans la mentalité qu’il pense a) qu’il devrait faire ça et b) qu’il s’en tirerait est tout simplement ridicule. »