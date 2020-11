Le puzzle héréditaire présente l’un des moments les plus tristement célèbres du film – / Film

Les énigmes sont de retour en grand cette année! Pourquoi? Parce que nous sommes tous coincés dans nos foutues maisons (ou du moins nous sommes censés l’être). Les gens d’A24, qui font parfois des films alors qu’ils ne vendent pas des tchotchkes excessivement chers, ont décidé de se lancer dans l’action et de sortir trois mini-puzzles présentant des images tirées de leurs films. Deux des puzzles sont inoffensifs et plutôt mignons – l’un présente le casting qui Saoirse Ronan portait Dame oiseau, et l’autre est l’opale noire qui ruine Adam Sandlerla vie de Gemmes non coupées. Le troisième, cependant, ne manquera pas d’inciter certaines personnes à faire une double prise. Il présente la tête coupée et couverte de fourmis de Charlie (Milly Shapiro) de Héréditaire. Donc, euh, c’est NSFW.

Bonjour, êtes-vous un grand nerd qui aime les puzzles? Si tel est le cas, A24 a des choses pour vous ici. Tout d’abord, éliminons les détails:

Trois pièces de choix de la bibliothèque A24 – certains assemblages sont nécessaires.

Puzzle imprimé en couleur sur une planche de 2 mm. Les pièces sont livrées dans un sac à cordon tyvek avec étiquette tissée A24. Boîte métallique de 9 po x 7 po x 1,5 po avec incrustation d’image.

Cela semble amusant, non? Voyons maintenant ce qu’ils proposent. Nous allons commencer par l’élément le plus inoffensif.

C’est le casting de Dame oiseau. Mignon, non? Qui ne voudrait pas passer quelques heures à bricoler méticuleusement un fac-similé du bras de Saoirse Ronan?

Ok, passons à autre chose.

C’est l’opale de Gemmes non coupées. Et bien qu’il y ait beaucoup de stress à vivre Gemmes non coupées, et l’opale est au centre de toutes sortes de chaos, le puzzle lui-même est amusant.

Maintenant que ces deux choses sont écartées, passons à la principale raison pour laquelle j’écris même cette histoire.

Oui, c’est vrai – c’est la tête sanglante et coupée de Charlie Héréditaire. Pour être clair: je ne suis pas offensé par cela. Pas même un peu (enfin, je suis offensé par le prix – 26 $ pour un putain de puzzle?). En fait, je pense que c’est sombre et amusant. Cela dit, cela ne manquera pas de soulever quelques sourcils. C’est, après tout, un puzzle de la tête coupée d’un enfant. Mais c’est peut-être le seul objet que vous avez recherché toute votre vie. Ou ce pourrait être le fourre-tout idéal pour les bas de Noël. Imaginez simplement le regard sur le visage de vos proches lorsqu’ils déchirent le papier d’emballage et voyez que vous leur avez acheté un puzzle tête coupée. Bonnes vacances à tous!

Articles sympas sur le Web: