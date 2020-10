Le programme spatial Kerbal vous met au défi de célébrer les 20 ans des vols de la Station spatiale internationale

Les joueurs de l’espace ont l’occasion de montrer leur amour pour le simulateur de vol spatial basé sur la physique Kerbal Space Program et de célébrer le Station spatiale internationale , ce qui marquera 20 ans de vol continu avec équipage lundi (2 novembre).

Private Division, l’entreprise derrière Programme spatial Kerbal , a demandé aux joueurs du populaire jeu de simulation spatiale d’envoyer des vidéos des astronautes du jeu, surnommés Kerbonauts, faisant des activités que les équipages de la station spatiale font pour de vrai.

« Envoyez-nous une vidéo accélérée de Kerbals faisant des sorties dans l’espace, des expériences scientifiques, des collations et tout ce qui se trouve entre les deux à bord de votre recréation la plus précise de la @Space_Station au cours de ses 20 ans de vie. Nous choisirons nos favoris en fonction de la précision et de la créativité, « Les représentants de Kerbal ont déclaré dans une série de tweets publiés lundi (26 octobre).

En relation: Station spatiale internationale à 20 ans: une visite photo

« Le 2 novembre, rejoignez l’expert @Space_Station Dr. Gary H. Kitmacher pour un @Reddit Ask Me Anything où ils commenteront l’exactitude technique des principales soumissions et répondront à vos questions sur # SpaceStation20th – et si Kerbals est vraiment là-bas dans l’espace », a ajouté la société.

Programme spatial Kerbal a été félicité pour son engagement en faveur de la physique réaliste depuis sa sortie en 2011. Le jeu imite les effets de l’utilisation de plusieurs étages de fusée pour mettre les charges utiles en orbite et les différentes vitesses de vol des vaisseaux spatiaux à des altitudes plus élevées ou plus basses au-dessus de la Terre, par exemple .

Jouez-vous à @KerbalSpaceP? Célébrez le 20e anniversaire de # SpaceStation et répondez au fil de discussion ci-dessous avec des vidéos de vos loisirs. L’un de nos experts @Space_Station peut l’examiner lors d’un @Reddit «Demandez-moi n’importe quoi» le 2 novembre! 💫 https://t.co/M9BeL06AbR26 octobre 2020

Les Kerbonauts se souviennent peut-être qu’au début de l’année, Kerbal et la NASA ont demandé aux joueurs de recréer la première mission d’équipage commercial SpaceX , Demo-2, lancé en mai. Private Division a demandé aux utilisateurs de partager leurs images sur les réseaux sociaux en utilisant le même hashtag que la NASA a utilisé pour sa mission: #LaunchAmerica. Private Division a ensuite montré ses choix préférés à la NASA.

La station spatiale a accueilli plus de 200 astronautes et cosmonautes depuis le lancement des premiers modules en 1998. La première mission de longue durée, Expedition 1, a été lancée sur le complexe en orbite le 31 octobre 2000 et est arrivée le 2 novembre de la même année. .

Au fil du temps, les missions des stations spatiales se sont de plus en plus concentrées sur recherche scientifique sur les activités de construction qui ont dominé les premières années de la station. La NASA est aussi intensifier les partenariats avec les entreprises pour exécuter des missions privées dans un proche avenir, notamment en permettant aux astronautes financés par des fonds privés à bord de l’installation.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.