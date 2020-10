Airbus dévoile le concept du premier avion commercial zéro émission au monde

L’avionneur Airbus a dévoilé trois concepts d’avions commerciaux zéro émission qui seraient propulsés à l’hydrogène et pourraient être en service d’ici 2035.Nommés ZEROe, les concepts ont chacun été conçus pour montrer une manière différente qu’Airbus pourrait réaliser des vols zéro émission. a révélé des visuels de trois avions électriques: une conception à double flux, une conception à turbopropulseur et un «corps à voilure mixte», qui dépendraient tous de l’hydrogène comme principale source d’énergie. En haut: Airbus a créé trois concepts d’avions zéro émission. Ci-dessus: L’avion à «fuselage à voilure mixte» Airbus ‘a créé les concepts pour démontrer comment l’industrie aéronautique pourrait réduire son impact environnemental. «Je crois fermement que l’utilisation de l’hydrogène – à la fois dans les carburants synthétiques et comme principale source d’énergie pour les avions commerciaux – a le potentiel de réduire considérablement l’impact de l’aviation sur le climat « , a déclaré Guillaume Faury, PDG d’Airbus. – un avion commercial neutre et zéro émission, que nous souhaitons mettre en service d’ici 2035 », a poursuivi M. Faury. L’avion à turboréacteur pourrait transporter jusqu’à 200 passagers.L’avion concept à double flux d’Airbus serait capable de transporter plus de 2000 miles, avec la capacité de voyager à travers les continents. Airbus dévoile un modèle de travail de son «aile volante géante» économe en carburant. L’hydrogène serait stocké et distribué à partir de réservoirs situés derrière la cloison de pression arrière de l’avion. pourrait accueillir jusqu’à 200 passagers.L’avion, qui aurait des ailes fusionnées avec son corps, a un fuselage exceptionnellement large qui crée de multiples options pour le stockage et la distribution de l’hydrogène et la disposition de la cabine.La conception du turbopropulseur est également alimentée par la combustion d’hydrogène dans les moteurs à turbine à gaz modifiés, mais utilise un turbopropulseur au lieu d’un turboréacteur. Il serait en mesure de transporter jusqu’à 100 passagers sur plus de 1000 miles.Le nouveau concept d’avions pourrait être en service d’ici 2035 Afin de faire la transition vers des avions zéro émission, les aéroports auraient besoin d’infrastructures importantes pour transporter et ravitailler l’hydrogène « La transition vers l’hydrogène, en tant que principale source d’énergie pour ces avions conceptuels, nécessitera une action décisive de l’ensemble de l’écosystème aéronautique », a ajouté Faury. , le premier avion électrique commercial au monde, a effectué un vol d’essai au Canada. L’avion peut accueillir six personnes et est propulsé par un système de propulsion électrique à haute densité de puissance.Airbus a récemment dévoilé un modèle fonctionnel de son avion Maveric à économie de carburant qui, comme la conception zéro émission ci-dessus, a une conception de «corps à ailes mixtes» . L’entreprise travaille également avec le cabinet d’architecture MVRDV pour explorer comment les vertiports, plaques tournantes d’atterrissage pour les drones de passagers, pourraient faire partie des futurs réseaux de transport.

