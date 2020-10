Les augmentations de prix de Spotify sont en cours, déclare le PDG de l’entreprise

Aujourd’hui, lors d’un appel aux résultats, le PDG de Spotify a révélé qu’une augmentation des prix de Spotify était en cours.

La société n’a pas divulgué beaucoup de détails, mais c’est une solide confirmation que les hausses de prix sont à venir.

Spotify a déjà augmenté les prix du plan familial sur certains marchés du monde entier.

Le service de streaming musical Spotify a organisé aujourd’hui une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels (via TechCrunch). La société avait de bonnes nouvelles: le nombre d’utilisateurs actifs ainsi que d’abonnés payants a augmenté depuis la fin du deuxième trimestre.

Cependant, l’entreprise n’a pas réussi à augmenter ses ventes et ses bénéfices au cours de la même période. La valeur de l’action Spotify a chuté immédiatement. Cela a conduit le co-fondateur et PDG de Spotify, David Ek, à commenter qu’il y aura certainement des augmentations de prix Spotify à un moment donné dans un proche avenir.

Augmentation de prix Spotify: pourquoi, quand et où?

En augmentant les prix, Spotify pourrait augmenter ses revenus sans avoir besoin d’augmenter son nombre d’utilisateurs actifs. Il continuera probablement d’augmenter sa base d’utilisateurs, mais il est clair que cela n’entraîne pas toujours une augmentation des revenus. C’est la principale raison pour laquelle une hausse des prix serait nécessaire.

Ek n’a pas divulgué de détails sur le moment où cela pourrait se produire ou sur quels marchés. Il a dit ceci: «Je crois qu’une augmentation de la valeur par heure est le signal le plus fiable que nous ayons pour déterminer quand nous pouvons utiliser le prix comme levier pour développer notre entreprise.»

Ce à quoi Ek fait référence est de savoir si les utilisateurs utilisent Spotify plus quotidiennement ou non. S’ils le sont, ils tirent plus de valeur du produit et devraient donc payer plus. Étant donné que Spotify propose désormais des millions de podcasts et héberge des dizaines d’émissions exclusives, il pourrait facilement affirmer que la valeur pour le consommateur a augmenté.

Dans la mesure où cela pourrait arriver, il ne serait pas surprenant que cela inclue les États-Unis. Il y a déjà eu des augmentations de prix Spotify dans le monde entier dans des pays tels que la Belgique, la Suisse, la Bolivie, le Pérou, l’Australie, l’Équateur et la Colombie. Ces augmentations concernaient les plans familiaux et d’autres plans avec plusieurs utilisateurs.

L’essentiel est que les abonnés actuels de Spotify devraient prévoir une augmentation de prix prochainement. C’est inévitable à ce stade.