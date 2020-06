Le prochain film d’Ari Aster est une comédie cauchemardesque de 4 heures – / Film

Hé, quelle est la suite de Héréditaire et Midsommar réalisateur Ari Aster? Une comédie cauchemardesque de quatre heures, c’est quoi! Lors d’une récente interview, Aster a taquiné son prochain projet, et bien qu’il n’entre pas dans les détails, il a déclaré que le film durerait quatre heures et qu’il s’agirait d’une «comédie cauchemardesque», un sous-genre qui pourrait également s’appliquer. à Midsommar, si nous sommes honnêtes.

Alors que Ari Aster Midsommar est techniquement classé comme un film d’horreur, c’est très drôle. Bien sûr, il y a beaucoup de choses sombres et violentes qui se produisent dans le film, mais il y a aussi beaucoup de moments comiques à éclater de rire. Et pendant les débuts d’Aster, Héréditaire, est un film beaucoup plus sombre, lui aussi, a une poignée de scènes intentionnellement humoristiques.

Avec tout cela à l’esprit, il est clair que Aster a un talent pour la comédie ainsi que l’horreur, ce qui nous amène à son prochain film. Lors d’une interview avec le Conseil du programme des étudiants associés à l’UC Santa Barbara, Aster a laissé tomber une poignée d’informations sur son prochain film, l’appelant une «comédie cauchemardesque» et ajoutant: «Tout ce que je sais, c’est que ça va durer quatre heures…» Sur une note quelque peu connexe, avant Midsommar est sorti, Aster l’a appelé un « film de rupture apocalyptique », donc il a vraiment une façon amusante de décrire ses projets.

Aster pourrait plaisanter / exagérer sur cette longueur, mais il convient de noter que la coupe originale de Midsommar était de 171 minutes, donc il n’est pas étranger aux longs films. On ne sait pas quand Aster se mettra à tourner ce film et quand nous le verrons. Est-ce que A24, qui a distribué les deux derniers films d’Aster, distribuera? Aster et le producteur Lars Knudsen se sont récemment associés pour former Square Peg, un partenariat de production, ce qui sera probablement également impliqué.

Je sais que Aster a ses détracteurs, mais après le coup de poing Héréditaire et Midsommar, Je suis à fond sur tout ce qu’il veut faire ensuite. j’ai pensé Héréditaire était l’un des meilleurs films d’horreur du 21e siècle, et je pense Midsommar était encore mieux, dans le sens où c’était un film plus grand et plus ambitieux. Bien que j’espère que nous pourrons en apprendre davantage sur ce que cette «comédie cauchemardesque» sera bientôt, je reste convaincu qu’Aster prépare quelque chose de bien.

