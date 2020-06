Motorola Moto G Fast spécifications

Motorola Moto G Fast est un téléphone milieu de gamme équipé d’un écran HD + de 6,4 pouces, d’un chipset Snapdragon 665 octa-core, de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Côté caméra, le Moto G Fast est équipé de trois caméras à l’arrière et d’un selfie 8MP au niveau de la police. Les autres spécifications incluent un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage, une prise casque et une batterie 4000mAh. Tout cela coûtera 199,99 $ lorsque le Moto G Fast sera disponible le 12 juin.