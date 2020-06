Fortnite : Epic Games décale la sortie de la saison 3

Suivi actuellement par plus de 350 millions de joueurs, Fortnite est devenu un des Blockbusters du monde du jeu vidéo. Son créateur, Epic Games, a décidé de reporter la saison 3 de Fortnite et « Le Dispositif » en raison de la lutte contre les inégalités sociales en Etats-Unis.

La mort de George Floyd a influencé le monde des affaires depuis quelque temps. Les manifestants américains ne se sont pas contentés d’un simple résultat judiciaire. Pour eux, la lutte se déclenche au niveau moral. Pour soutenir cette lutte pour l’égalité, Epic Games a jugé bon de reporter la sortie du prochain évènement en direct de Fortnite. Cette dernière, prévue pour le 04 juin 2020, sera publiée le 15 juin prochain.

Epic Games dans la lutte contre les injustices

Certes, nombreux sont les Gamers et les passionnés de jeux vidéo qui sont déçus par le nouveau décalage annoncé en ce qui concerne Fortnite. Toutefois, comparée au vide ressenti par la famille et les proches de George Floyd, cette déception est moindre. Selon Epic Games : « Le racisme doit être éradiqué de notre société. Toutes les personnes sont égales, qu’elles soient blanches ou noires. » Une action minime, mais qui fait circuler un message profond pour la paix dans le monde. Activision a également reporté leur œuvre en décalant la sortie du nouveau Call of Duty Black Ops. De même pour le cas de Sony, qui a décidé de reporter la publication du Playstation 5

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fortnite (@fortnite) le 3 Juin 2020 à 4 :19 PDT

Le troisième décalage pour le studio

Depuis sa première publication, Epic Games a déclaré que le prochain évènement en direct de Fortnite intitulé « Le Dispositif » était prévu pour le mois d’avril 2020. Tous les Pro-Gamers et Casual Gamers, fans de Fortnite, tremblaient d’excitation à l’annonce de pouvoir poursuivre leur jeu préféré au bon milieu du confinement. Les raisons pour lesquelles la saison 3 de Fortnite et « Le dispositif » ne sont qu’autour de cette lutte. « Toutes les préparations sont en place, tout, mais absolument tout est prêt. » d’après Epic Games.

La saison 3 de Fortnite est pour quand ?

Après de nombreux critiques reçues des deux saisons précédentes, Fortnite a ajouté de nouvelles performances aux avatars, de nouvelles armes et de nouveaux changements dans l’ensemble de l’arcade. Surtout pour les joueurs sur PS4 et Xbox One, ces mises à jour leur sont la réplique qu’ils espéraient depuis bien longtemps pour le compte de Fortnite. Epic Games a également voulu ne pas interférer sur l’évènement crucial de la mort de George Floyd avec la sortie de leur exploit. La date de sortie de la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite sera donc pour le 17 juin prochain.

L’évènement en direct intitulé « Le Dispositif » sera pour quand ?

Malheureusement pour les fans de Fortnite, le prochain évènement en direct de l’arcade sera reporté pour le 15 juin prochain. Certains disent sur les réseaux sociaux et dans les blogs que cette date sera encore reportée vers le 25 juin. Néanmoins, en suivant la dernière déclaration d’Epic Games, la date de sortie de « Le Dispositif » sera tenue pour le 15 juin 2020. Tant attendu par les admirateurs du jeu, ce sera un véritable exploit pour le studio.

Spoiler pour la destruction de « l’Agence » dans « Le Dispositif »

Située au centre de l’île de Battle Royal, l’Agence est connue comme étant le quartier Général du Fantôme. Elle apparaît pour la première fois dans la saison 2 du jeu. Dans ce spoiler pour le prochain évènement en direct, on annonce que Midas sera un des personnages clés et que l’Agence devra être détruite. Selon les dataminers et les youtubers, il n’y a pas d’autres issues pour la suite de Fortnite. Pourtant, Epic Games n’a pas encore annoncé quoi que ce soit face à ces rumeurs. Rendez-vous alors au 15 juin prochain pour savoir ce va se passer dans le prochain évènement en direct de Fortnite.