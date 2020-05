Le procès par les médias montre que les officiers qui ont abattu Amadou Diallo non confirmé

– Publicité –



Alors que la défense a joué devant la caméra dans le palais de justice, misant sur les émotions et aussi les larmes des quatre policiers, cette poursuite n’a même pas humanisé Amadou Diallo.

Je veux aller aux États-Unis parce qu’elle veut obtenir un diplôme en informatique, Amadou a dit tout cela à sa mère de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Elle avait raconté tout cela à sa mère à la fin des années 1990. Sa mère Kadijatou Diallo a dit qu’il avait un très grand sourire sur le visage lorsqu’elle lui avait montré son propre passeport. Elle a ensuite dit que « L’Amérique espérait mon fils, qui était en passe d’atteindre la grandeur ».

Puis Diallo est allé à New York et a ensuite commencé à vivre dans le Bronx. Le jeune homme de 22 ans a alors commencé à faire du colportage pour subvenir à ses dépenses quotidiennes. Le 4 février 1999, Diallo se trouvait dans le vestibule de son appartement de l’avenue Wheeler, située dans le Bronx, et il tentait d’entrer dans son appartement lorsque quatre hommes en civil sont apparus de nulle part.

Ils étaient tous dans des vêtements simples, lorsque Diallo fouilla dans sa poche pour que son portefeuille en prenne ses clés, puis l’homme ouvrit le feu sur lui.

Ensuite, ils ont tous collectivement tiré un total de 41 coups de feu sur lui. Puis Diallo, qui était totalement désarmé, est décédé sur place en quelques secondes. Il a également été révélé plus tard que ces hommes étaient en fait des policiers.

Le lendemain matin, des journaux et des tabloïds ont couvert le meurtre brutal de Diallo avec les gros titres disant que « La police a tiré 41 coups de feu sur un colporteur non armé ». Cette fusillade brutale contre un homme noir non armé par certains des policiers a déclenché de nombreuses protestations dans la ville, de nombreux membres du public déclarant que cet incident n’était pas seulement un meurtre de la police, c’était un massacre de la police.

