Explorez CompTIA Network + Certification de A à Z

Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une carrière dans le domaine informatique en mettant l’accent sur le dépannage, la gestion et la configuration des réseaux, la certification CompTIA Network + est une excellente référence pour commencer. Les candidats titulaires de ce certificat possèdent les compétences techniques essentielles pour livrer dans le domaine des réseaux modernes. En contournant l’examen Network +, les étudiants sont dotés des compétences et des capacités nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre divers réseaux fonctionnels.

Ils sont également capables de configurer, de maintenir et de gérer des périphériques réseau fondamentaux ainsi que d’utiliser des périphériques tels que des commutateurs et des routeurs pour sectionner le trafic réseau et développer des réseaux résilients. Ces spécialistes sont également en mesure d’identifier les avantages et les inconvénients de la configuration réseau existante et de mettre en œuvre les normes, les protocoles et la sécurité du réseau. De plus, ils savent comment résoudre divers problèmes de réseau et prendre en charge le développement de réseaux virtualisés.

Ce sont les principales compétences et connaissances requises pour les professionnels du réseau de niveau intermédiaire, et CompTIA Network + aide à construire une telle certification.

Certification CompTIA Network +: comment gagner?

Les candidats au certificat Network + doivent réussir un examen, à savoir CompTIA N10-007. Ce test a été mis à jour et réorganisé pour se concentrer sur les dernières technologies de mise en réseau.

Il a également étendu la couverture avec des domaines supplémentaires. Ceux-ci incluent le contenu des concepts de sécurité critiques pour aider les spécialistes de la mise en réseau à travailler en synchronisation avec les praticiens de la sécurité. Les compétences dans les meilleures pratiques en matière de cloud computing, ainsi que dans les modèles de service standard, ont également été intégrées à cet examen de certification.

De plus, des concepts pour équiper les apprenants d’une combinaison de compétences pour maintenir la résilience du réseau font également partie du contenu révisé de l’examen. Il n’y a pas de prérequis officiels pour passer le test N10-007 et obtenir les informations d’identification. Cependant, il est recommandé que les individus aient un minimum de 9 à 12 mois d’expérience de travail en réseautage.

Examen CompTIA N10-007: bref aperçu

le Certbolt L’examen N10-007 comprend un maximum de 90 questions. Le temps imparti pour son achèvement est de 90 minutes, et les candidats devraient marquer au moins 720 points sur une échelle de 100 à 900 pour pouvoir le passer et ensuite obtenir la certification. Le test est proposé dans une variété de types de questions, allant du glisser-déposer aux questions basées sur les performances et à choix multiple, y compris les réponses uniques et multiples. Les étudiants peuvent prendre CompTIA N10-007 en anglais, japonais ou allemand. Pour vous inscrire, vous devez vous inscrire auprès de Pearson VUE, un administrateur officiel de tous les examens CompTIA, et payer également les frais de 329 $. Ce test peut être effectué via la plateforme de test en ligne ou via l’un des centres de test Pearson VUE à travers le monde.

Examen CompTIA N10-007: Processus de préparation

La réussite de l’examen CompTIA N10-007 nécessite un certain niveau de compétence, et cela ne peut être développé qu’à travers un bon processus de préparation. Il existe différentes ressources disponibles pour les candidats qui vont passer ce test. Pour commencer, ils voudront peut-être explorer les options de préparation officielles disponibles sur le site Web de CompTIA. Le matériel d’étude sur cette plate-forme comprend un cours de formation dirigé par un instructeur, qui est dispensé par les partenaires de formation certifiés.

Il existe également d’autres outils de préparation, tels que des laboratoires virtuels, eLearning, des didacticiels vidéo, des guides d’étude et des tests pratiques. La formation en ligne est dispensée par CompTIA CertMaster et offre aux étudiants la possibilité d’apprendre le contenu de l’examen à leur propre rythme et à leur convenance. Les personnes qui choisissent cette option auront accès à des cartes mémoire, à des questions sur les performances, ainsi qu’à des cours de formation vidéo. Toutes ces ressources ont été conçues pour s’aligner sur les objectifs d’examen de CompTIA N10-007.

Les domaines d’intérêt où les candidats pourront développer leurs compétences et leurs connaissances tout en se préparant à l’examen de certification comprennent les concepts de mise en réseau, la sécurité du réseau, les opérations réseau, l’infrastructure et le dépannage et les outils réseau. Il est essentiel de souligner que le test a été révisé et réorganisé pour s’aligner sur les technologies de mise en réseau actuelles. Par conséquent, les utilisateurs doivent éviter d’utiliser d’anciennes ressources pour se préparer à la dernière version de CompTIA N10-007exam. Avant de commencer votre préparation, il est fortement recommandé de consulter le site Web officiel pour examiner le contenu du test et d’autres informations le concernant. Avec cela, vous vous épargnerez du risque d’étudier les mauvais matériaux.

Réseau CompTIA + Certification: opportunités d’emploi

L’une des principales raisons pour lesquelles les spécialistes recherchent des titres de compétences informatiques est d’avoir de meilleures opportunités sur le lieu de travail. Si vous avez obtenu votre CompTIA Network +, il y a des titres d’emploi spécifiques que vous devriez envisager d’explorer. Ceux-ci inclus:

Administrateur de réseau junior

Ingénieur système junior

Analyste réseau

Ingénieur de terrain réseau

Technicien de terrain réseau

Spécialiste du support réseau

Consultant SI

Ingénieur système

Technicien informatique

Technicien Help Desk

Conclusion

La certification CompTIA Network + est valable pour une période de trois ans. Pour obtenir ce titre, les candidats devront le renouveler avant sa date d’expiration. Pour renouveler, vous devez obtenir les crédits de formation continue. Le programme CE couvre une gamme d’activités éducatives telles que des cours en ligne et à votre rythme.