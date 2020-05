Actualités NRL | Les cinq demi-arrières principaux de Johnathan Thurston, en tête d’affiche par Andrew Johns

L’immortel potentiel Johnathan Thurston a nommé les cinq meilleurs demi-arrières qu’il a vus, dirigés par Andrew Johns.

Thurston a nommé Johns l’icône de Newcastle, la légende des Broncos Allan Langer, le champion des Raiders Ricky Stuart, le général des Warriors Stacey Jones et le grand Cooper Cronk des Storm-Roosters comme son top cinq pour Large monde du sport. Ils ne sont pas mis en ordre.

Johns est déjà un Immortel, tandis que Langer, Stuart et Cronk ont ​​tous remporté plusieurs postes de premier ministre en plus d’une myriade de distinctions individuelles et représentatives.

Jones est une légère valeur aberrante; un joueur merveilleux qui a peut-être gagné plus de reconnaissance parmi les autres joueurs que dans le grand public. Il a mené les Warriors à la grande finale de 2002, remportant le Golden Boot Award cette saison, et a été l’un des piliers de l’équipe de test de la Nouvelle-Zélande.

« De toute évidence, je n’ai pas eu la chance de regarder Sterlo jouer dans les années 80 ou Tommy Raudonikis. Je sais que quelques personnes tiennent ces deux gars en haute estime sur le terrain de football », a déclaré Thurston L’heure du conte.

« Les mecs avec qui je suis allé sont des gens que j’ai regardés dans les années 90 et 2000. C’est une liste juste là-bas. »

Johnathan Thurston après avoir botté le panier vainqueur lors du point d’or de la grande finale de la LNR 2015. (Sydney Morning Herald)

Thurston lui-même a été nommé le plus grand joueur de l’ère NRL dans un récent sondage des fans sur Large monde du sport, pippant Johns et la prostituée Cameron Smith.

Smith et Thurston sont tous deux très enclins à rejoindre Johns dans le club des Immortels dans les années à venir. Les deux doivent d’abord être intronisés au Temple de la renommée de la LNR, ce qui nécessite une période de réflexion de cinq ans après la retraite d’un joueur.

(Neuf)

ANDREW JOHNS

RECORD: 249 matchs (80 essais), 23 origines (4 essais), 23 tests (9 essais); 2x Premiership (1997 ARL, 2001), Clive Churchill Medal (2001), 3x Dally M Medal 1998, 1999, 2002), 4x Dally M Halfback of the Year (1995, 1998, 19999, 2002), Dally M Représentant Joueur du Year (2005), 2x Golden Boot Award (1999, 2001), Immortal (2012).

Andrew Johns (C) après avoir remporté la grande finale de la LNR 2001. (Sydney Morning Herald)

ALLAN LANGER

RECORD: 259 matchs (100 essais), 34 origines (10 essais), 24 tests (5 essais); 4x Premierships (1992, 1993, 1997 Super League, 1998), Clive Churchill Medal (1992), Dally M Medal (1996), Rothmans Medal (1992), 3x Dally M Halfback of the Year (1988, 1994, 1996), 2x Joueur représentant de l’année Dally M (1991, 1998).

Allan Langer pendant la saison 2002 de la LNR. (Sydney Morning Herald)

RICKY STUART

RECORD: 243 matchs (41 essais), 14 origines (3 essais), 9 tests (1 essai); 3x Premiership (1989, 1990, 1994), Clive Churchill Medal (1990), Dally M Medal (1993), Rothmans Medal (1993), 2x Dally M Halfback of the Year (1990, 1993).

Ricky Stuart pendant la saison 1996 de l’ARL. (Sydney Morning Herald)

STACEY JONES

RECORD: 261 matchs (77 essais), 46 tests (16 essais); Prix ​​Golden Boot (2002).

Stacey Jones marque un essai lors de la grande finale de la LNR 2002. (Sydney Morning Herald)

COOPER CRONK

RECORD: 372 matchs (101 essais), 22 origines (3 essais), 38 tests (16 essais); 4x Premiership (2012, 2017, 2018, 2019), Clive Churchill Medal (2012), 2x Dally M Medal (2013, 2016), 5x Dally M Halfback of the Year (2006, 2011, 2012, 2013, 2016), Golden Boot Prix ​​(2016).