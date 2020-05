Le président de Marvel, Kevin Feige, a déclaré qu’ils parlaient à Keanu Reeves pour Moon Knight.

– Publicité –



Souhaitez-vous Keanu Reeves pour Moon Knight? Les anti-héros sont les héros, nous aimons le plus. Et croyez-moi, maintenant l’un des anti-héros qui approchent de nos écrans de télévision qui peut être comparé pour être plus difficile que Deadpool. Oui, vous l’avez bien lu. Continuez à faire défiler pour savoir qui vient !!

Nous parlons de Moon Knight l’un des personnages de la merveille.

Très bientôt, la chaîne sera disponible dans notre liste de binge. Mais quand? Selon nos sources, l’équipe travaille sur l’émission. Même si cela prendra du temps car il y a déjà quelques séries devant lui dans la chaîne de production.

Les détails officiels indiquent que l’équipe commencera à tourner à Atalanta en novembre 2020, mais il ne devrait pas être publié avant au moins 2022.

Qui sera le leader dans Moon Knight ?

Comme l’émission est très loin maintenant, il sera assez tôt pour prédire l’un des acteurs. Mais nous avons quelque chose de très épicé qui vous attend.

S’exprimant dans une interview, le président de Marvel Studios, Kevin Feige a révélé que «nous parlons à Keanu Reeves pour presque tous les films que nous réalisons. Je ne sais pas quand il rejoindra le MCU. Mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de le faire ».

Nous spéculons l’apparence de l’acteur en tant que lead. Vraiment, s’il rejoignait alors aucun autre acteur que Keanu Reeves Keanu n’apporterait l’équilibre parfait entre des compétences de réflexion et de combat intenses au rôle. Même si if et but sont toujours là.

Moon Knight: Plot

Un des éléments passionnants à droite !!

Selon notre considération, la première saison de Moon Knight présentera ce super-héros à la majorité du public, à l’exception des nerds de la bande dessinée.

Cela signifie que la première saison se concentrera uniquement sur l’histoire d’origine du personnage. Mais le super-héros a l’une des histoires d’origine les plus étranges. Il sera donc difficile pour Marvel de rester attaché aux bandes dessinées. Donc, nous devons voir ce que nous serons pris en charge. Mais pour l’instant, nous avons attendu dans notre assiette.

