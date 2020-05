Coupe du monde ICC U19 2010: Azeem Ghumman et d’autres starlettes qui ont disparu après un départ brillant

Cela fait une décennie que la Coupe du Monde ICC U19 2010 est arrivée à son terme et il y a eu beaucoup de réussites qui ont émergé du tournoi organisé en Nouvelle-Zélande.

Au cours du tournoi, certaines starlettes sont devenues les plus grandes stars du jeu. KL Rahul de l’Inde, Jason Holder des Antilles, Josh Hazlewood de l’Australie et le trio anglais de Joe Root, Jos Buttler et Ben Stokes ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont marqué le tournoi de 2010.

Bien que les succès d’un tournoi remporté par l’Australie soient clairement nombreux, il y a ceux qui ont brûlé vif pour ensuite disparaître dans l’obscurité du cricket plus tard.

Ici, nous examinons certains des meilleurs joueurs du tournoi de 2010 qui n’ont pas réussi à réussir leur transition vers le cricket de niveau senior.

Dominic Hendricks (Afrique du Sud)

Le fait que l’Afrique du Sud ait dominé un groupe qui comprenait également d’éventuels champions australiens était en grande partie dû à l’éclat de Dominic Hendricks avec la batte. Les 391 points du premier match en six manches ont été les plus marqués par n’importe quel batteur du tournoi et ils ont atteint une moyenne étonnante de près de 98.

Les matchs de Hendricks comprenaient une tonne invaincue contre la Nouvelle-Zélande, une amende de 94 contre l’Australie et un demi-siècle vainqueur du match lors du match pour la cinquième place contre l’Inde.

Bien qu’il ait remporté le prix du joueur du tournoi, Hendricks n’a pas réussi à faire une seule apparition senior en Afrique du Sud. À 29 ans, le gaucher a marqué 7 664 points en première classe à une moyenne modeste de 37,38. Le gaucher a été en bonne forme depuis peu et a frappé sa 14e tonne de première classe en janvier de cette année.

Il y a eu beaucoup de floraisons tardives dans le cricket, y compris Rassie van der Dussen, très propre d’Afrique du Sud. Par conséquent, il est encore temps pour Hendricks de sauver un début potentiel de Proteas à l’avenir.

Raymond Haoda (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Dans un tournoi qui a présenté des quilleurs prometteurs, Raymond Haoda, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, s’est avéré être le paquet surprise. Le grand joueur de quilles rapide a terminé en tête du classement des guichets de la Coupe du monde, avec 15 cuirs chevelus en six sorties.

L’impressionnante campagne de Haoda incluait un transport de cinq guichets contre Hong Kong et il a même montré de la classe contre les plus grandes équipes du tournoi. Un transport de deux guichets contre le Pakistan et trois guichets contre les Antilles ont montré qu’il pouvait se mélanger parmi les meilleurs joueurs au niveau junior.

Alors que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a récemment marqué l’histoire en se qualifiant pour la Coupe du monde T20I 2020 en Australie, Haoda n’est malheureusement plus dans le coup. Il a fait ses débuts en 2011 et a fait un total de huit apparitions sur la liste A avant de disparaître complètement du radar. Sa dernière apparition est intervenue en 2014 contre Hong Kong dans un match où il a terminé avec des chiffres de 2-69.

Chathura Peiris (Sri Lanka)

Chathura Peiris semblait destiné à de plus grandes choses après avoir dominé au niveau des jeunes. Le polyvalent a également fait partie de l’équipe sri-lankaise lors de la Coupe du monde U19 2008 avant de se voir confier la responsabilité de diriger l’équipe deux ans plus tard en Nouvelle-Zélande.

Melon rapide armé à gauche et batteur maniable de bas niveau, Peiris a mené de l’avant avec ses performances alors que le Sri Lanka se dirigeait vers la demi-finale. Son total de 13 guichets à une moyenne de seulement 13,30 n’a été amélioré par Haoda que dans le tournoi.

Un début de première classe et de liste A a suivi pour Peiris peu de temps après la Coupe du monde, mais il est sûr de dire qu’il n’a pas été en mesure de réussir son saut au cricket senior. Au cours des 10 dernières années, il n’a fait que 51 apparitions en première classe dans lesquelles il a revendiqué 78 guichets à une moyenne de près de 40.

Bien qu’il ait connu un meilleur succès dans les formats List A et T20, le polyvalent semble loin de faire ses débuts au Sri Lanka à ce stade. Il reste actif en tant que joueur et a même joué au cricket en Angleterre l’été dernier.

Tim Armstrong (Australie)

Parmi les nombreux joueurs à impressionner pour les champions australiens dans le tournoi, il y avait le polyvalent Tim Armstrong. Le jeune de Nouvelle-Galles du Sud a obtenu le meilleur score pour l’Australie avec 240 points, soit une moyenne décente de 48.

Armstrong a même réussi à décrocher un contrat de recrue avec la Nouvelle-Galles du Sud après la Coupe du monde, bien qu’il n’ait pu gagner qu’un seul chapeau T20 au KFC T20 Bash. Le polyvalent a finalement déménagé en Australie-Occidentale pour améliorer sa fortune et a réussi à faire quelques apparitions en liste A pour l’équipe de Perth.

Il a fait une poignée d’apparitions pour Sydney Thunder et Perth Scorchers dans la Big Bash League, mais n’a pas pu faire grande impression. Avec pas une seule apparition en première classe à son actif et seulement deux sélections de la liste A jusqu’à présent, la carrière d’Armstrong ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu.

Jusqu’à l’année dernière, l’Australien vivait à Londres où il travaillait pour une plateforme d’investisseurs médias tout en jouant dans la Middlesex Premier League. Il est maintenant revenu en Australie et était récemment en action dans un circuit de cricket à Sydney.

Azeem Ghumman (Pakistan)

Dans une unité pakistanaise parsemée d’étoiles qui comprenait également Babar Azam et Ahmed Shehzad, Azeem Ghumman s’est vu confier les importantes responsabilités de capitaine. Étant donné que le batteur droitier avait déjà fait 19 apparitions en première classe avant la Coupe du monde U19, cette décision était une évidence.

Ghumman a joué son rôle pour le Pakistan dans le tournoi, les menant jusqu’à la finale. Ses 41 combats lors de l’affrontement au sommet contre l’Australie ont été vains, mais le skipper pakistanais a réussi à gagner de nombreux admirateurs.

Il a ensuite été choisi pour diriger le Pakistan A lors de leur tournée au Sri Lanka la même année et semblait se rapprocher d’un début d’équipe senior. Cependant, sa carrière stagne depuis au niveau national et un appel au Pakistan reste un rêve non réalisé.

Alors qu’il a fait 95 apparitions en première classe et enregistré 10 tonnes, les performances de Ghumman ont diminué. En fait, son score le plus élevé en première classe de 199 a été atteint avant la Coupe du monde 2010. Les moyennes de première classe et de liste A de 30,06 et 25,43 respectivement signifient que le batteur est loin de capter l’attention des sélecteurs pakistanais.

Nathan Buck (Angleterre)

Alors que l’équipe d’Angleterre pour le tournoi comprenait plusieurs futurs grands, ils ont subi une campagne lamentable qui a donné une mauvaise huitième place. Malgré leurs problèmes de tournoi, le stimulateur Nathan Buck a quand même réussi à attirer l’attention avec 13 guichets en six sorties.

Buck était un adolescent très bien noté avant même le début du tournoi et avait déjà fait ses débuts en première classe pour le Leicestershire avant la Coupe du Monde. Pacer qui pouvait atteindre 75 mph à 15 ans, Buck s’était entraîné avec l’équipe d’Angleterre A à l’âge de 17 ans.

Après la Coupe du monde, le lanceur rapide a été choisi dans l’équipe des Lions d’Angleterre qui a fait le tour des Antilles et a réussi à produire des spectacles accrocheurs. Il suffit cependant de dire que la carrière de Buck n’a pas été à la hauteur du battage médiatique initial.

Après avoir échoué à Leicestershire et Lancashire, le joueur de 29 ans exerce désormais son métier avec Northamptonshire. Il a un total respectable de 350 guichets de première classe, mais la moyenne de 34,10 n’est pas flatteuse. Il semble avoir eu plus de succès au format T20 où il a décroché 61 guichets à une moyenne de 25,54.

L’histoire de Buck témoigne de l’idée que le succès au niveau U19 n’est pas une garantie pour une transition sans heurt vers le cricket senior. En revanche, son coéquipier Jos Buttler a connu une mauvaise campagne pour la Coupe du monde et une moyenne décevante de 26 seulement. Cependant, il est depuis devenu l’un des principaux acteurs du cricket international.

En savoir plus sur l’application Sport360