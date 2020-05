Vampire Diaries Saison 9: date de sortie, intrigue, distribution et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La saga des Vampires Dairies s’est finalement terminée en 2017 avec sa dernière saison. Mais jusqu’à présent, les fans ne sont pas en mesure de comprendre que leur série bien-aimée est terminée.

La série a été adaptée par le roman de L.J.Smith, intitulé du même nom. Les développeurs de la série sont Julie Plec et, Kevin Williamson. Sans aucun doute, la série a obtenu tout le nom et la renommée. Toutes ses saisons ont été des succès instantanés et chaque saison n’a fait qu’augmenter le nombre de fans.

La série a toujours une base de fans massive et cette base de fans est toujours évidente. Les fans ont accepté l’ensemble du casting de l’émission et ils les suivent toujours. Lorsque la saison 8 est sortie, les fondateurs ont annoncé que ce serait la dernière saison de la série. Mais évidemment, les nouvelles étaient difficiles à saisir. Les fans n’ont pas accepté les nouvelles avant la première de la saison 8.

Fondamentalement, The Vampire Diaries est une série télévisée dramatique américaine surnaturelle pour adolescents. La première saison de la série a été diffusée sur CW en septembre 2009 et la dernière saison a été diffusée en mars 2017. L’émission a totalement diffusé 171 épisodes au cours de ses huit saisons. Plus tard, avec l’avènement des plateformes de streaming, le spectacle a été adopté par des plateformes comme Amazon Prime et Netflix.

On dit que les créateurs réfléchissent à une nouvelle saison de l’émission. Découvrons-en plus sur la saison 9 de Vampire Diaries.

Mises à jour de la saison 9 «The Vampire Diaries»

Les fans doivent attendre plus de détails sur leur émission dramatique. Malheureusement, il n’y a aucune confirmation ni annonce officielle. Mais si l’on considère les rumeurs, nous pouvons nous attendre à ce que la prochaine saison frappe les plateformes de streaming d’ici l’année prochaine.

Selon les spéculations, nous pouvons facilement nous attendre à 22 épisodes de la nouvelle saison car toutes les autres saisons ont eu 22 épisodes. Cependant, les saisons 8 et 4 ont eu respectivement 16 et 23 épisodes.

Donc, pour le moment, nous pouvons supposer une nouvelle saison à venir, mais nous ne pouvons pas le dire avant les annonces des fabricants. Jusqu’à présent, CW est très discret sur cette question.

Vampire Diaries Saison 9 Date de sortie prévue

Comme la saison 8 a conclu la saga, nous ne pouvons pas dire grand-chose sur le renouvellement de la nouvelle saison. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’affirmations et de développement dans la saison 9. Les créateurs, les chaînes tout le monde y mettent les affirmations sur le renouvellement de la série. Mais il y a de bonnes nouvelles dans notre magasin. Nous pouvons nous attendre à de bonnes nouvelles de la série dérivée, «Legacies» et «The Originals».

Vampire Diaries Saison 9 Cast

Eh bien, si les rumeurs sont bonnes, nous assisterons à la nouvelle distribution de stars. L’acteur Ian Somerhalder qui a joué le rôle de Damon Salvatore a nié être dans la nouvelle saison. Les autres acteurs, Paul Welsey et Nina Dobrev, qui jouaient les rôles d’Elena Gilbert et Stefan Salvatore, ont également refusé de participer à la série.

Vampire Diaries Season 9 Plot

Il n’y a aucun détail sur la réalisation de l’émission et donc aucune information sur le scénario. Si les rumeurs sont vraies, les fabricants proposeront certainement le nouveau cette fois. Le nouveau casting, le nouveau scénario, de nouveaux lieux.

