Le premier rapport sur la diversité de Snap montre que les minorités sont «  sous-représentées  »

Snap, Inc. a discrètement rendu public son tout premier rapport sur la diversité et, de l’aveu même de la société, il n’a pas atteint ses objectifs. Reconnaissant que «nous devons faire plus», l’entreprise a également présenté son plan visant à apporter des améliorations significatives, notamment un engagement à verser un «salaire décent» à sa main-d’œuvre mondiale et des efforts accrus dans l’embauche diversifiée.

Dans l’ensemble, Snap rapporte que les femmes représentaient 32,9% de l’effectif mondial de l’entreprise en 2019, une amélioration de seulement 0,9% par rapport à 2018. Les femmes représentaient 24% des postes au niveau de directeur et au-dessus, une augmentation de 1,1% et 30% des postes au niveau VP et plus, une amélioration de 9,6%. Snap a attribué les gains aux «nouvelles recrues et à une forte fidélisation».

Mais la société a déclaré que la diversité globale des sexes ne se reflétait pas aussi fortement du côté de la technologie, les femmes représentant 16,1% des postes technologiques dans l’ensemble et seulement 6,7% des postes de direction technologique.

Cependant, la diversité raciale était loin derrière, en particulier pour les employés Black et Latinx. Selon le rapport de Snap, les employés de Latinx ne représentaient que 6,8% de l’effectif, et les employés noirs n’étaient que de 4,1%, des augmentations de seulement 0,5% et 0,6% respectivement. Pendant ce temps, les Amérindiens étaient inférieurs à 1%.

Le leadership de niveau intermédiaire de la société est «16,5% asiatique, 2,6% noir / afro-américain, 2,6% hispanique / latinox, 7,0% multiracial, 0,9% natif hawaïen / insulaire du Pacifique et 70,4% blanc», indique le rapport. Et la haute direction est «12,9% asiatique, 3,2% noire / afro-américaine, 3,2% hispanique / latinox, 6,5% multiraciale et 74,2% blanche.»

Le rapport indique que le manque de diversité de l’entreprise était le plus prononcé parmi ses équipes technologiques, qui sont à 91% blanches ou asiatiques.

Entre-temps, parmi les mesures que l’entreprise prend pour améliorer la situation, Snap entend:

Améliorer «notre processus de recrutement pour favoriser l’embauche diversifiée et fixer des objectifs de représentation pour les groupes sous-représentés».

Liez «les résultats de performance des dirigeants exécutifs à des contributions significatives à notre stratégie et à nos objectifs DEI».

Respectez son «engagement de salaire décent – salaire minimum des employés de 70 000 USD pour tous les postes de notre siège social, en plus des subventions en capital», qui sont en cours de déploiement «dans le monde entier»

Enfin, la société planifie «notre tout premier audit de notre mix de contenus Discover pour comprendre nos bases de représentation et de représentation afin de créer des objectifs spécifiques pour un contenu inclusif.

Lisez le rapport entier ici.