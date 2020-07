BVB, nouvelles et rumeurs: Reus commence à s’entraîner tard

Marco Reus sera ne peut commencer l’entraînement en équipe qu’au plus tôt dans le camp d’entraînement. Le capitaine discutera également des nouvelles options de thérapie et du Borussia Dortmund demande jeudi pour Préparationtdémarrer. Les informations et les rumeurs les plus importantes sur BVB peuvent être trouvées ici.

BVB: Reus est probablement en retard dans la formation – nouvelle option thérapeutique prévue?

Marco Reus sera apparemment en retard dans la préparation du BVB pour la nouvelle saison. Selon le image prévu au plus tôt au début du camp d’entraînement le 10 août en formation en équipe.

Reus continue de souffrir avec certains mouvements. Surtout lors du tir, le joueur de 31 ans a remarqué la blessure au tendon dans la zone des adducteurs, qu’il a subie en février de cette année lors de la défaite 2: 3 contre le Werder Brême en Coupe DFB.

« Nous allons nous asseoir avec le médecin de l’équipe Dr. Markus Braun et Marco et discuter de la situation de manière raisonnable », a déclaré Michael Zorc botteur. Le BVB veut parler de nouvelles options thérapeutiques.

Au début de l’entraînement jeudi, des tests seront également effectués sur l’équipe nationale. Entre autres, un test de lactate est effectué pour déterminer le niveau de forme physique.

Marco Reus: Données de performance pour la saison 2019/20 pour BVB

compétition Appels Déchiré modèles Minutes Bundesliga 19 11 6 1502 Ligue des champions 4 – 1 360 Coupe DFB 2 1 – 168

BVB demande le départ préparatoire

Le Borussia Dortmund commence à se préparer pour la nouvelle saison jeudi. Selon le botteur Outre Marco Reus, Mo Dahoud, Manuel Akanji et Thomas Delaney, blessés lors du sprint final de la saison, sont également attendus dans les locaux du club.

Ce sera le premier rendez-vous des professionnels du BVB après les quatre semaines et demie de vacances. Tout d’abord, des tests corona sont effectués sur tous les lecteurs. Si ces deux sont négatifs, l’entraînement de la première équipe pour les joueurs est prévu lundi.

BVB: le programme d’été du Borussia Dortmund

Date programme Lieu / adversaire 30 juillet Début de la formation Centre de formation BVB 10.-17. août Camp d’entraînement Suisse, Bad Ragaz 11.-14. septembre Tour DFB-Pokal MSV Duisbourg 18.-20. septembre 1ère journée de Bundesliga inconnue 30. septembre Supercoupe Bayern Munich

BVB: Bellingham, Meunier et Moukoko au départ

Les nouveaux arrivants seront également présents au début de la préparation. Thomas Meunier avait déjà commencé l’entraînement individuel mercredi après les tests corona négatifs.

Jude Bellingham sera également présent à ses côtés. Le joueur de 17 ans n’a qu’une pause d’une semaine après la fin de la saison de championnat la semaine dernière.

Jewel Youssoufa Moukoko s’occupera également de la préparation avec les professionnels du BVB. Le joueur de 15 ans avait déjà effectué des quarts de travail supplémentaires au cours des dernières semaines.