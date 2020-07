Le prince Harry et Meghan Markle ont déclenché une frénésie d’édition – mais la famille royale a toujours changé de livre

Il n’y a pas beaucoup de livres cartonnés, non romanesques, qui peuvent générer 170 articles de journaux distincts en l’espace d’une semaine. Mais Finding Freedom d’Omid Scobie et Carolyn Durand a fait exactement cela: au cas où vous auriez vécu à Tuvalu, le livre est une biographie de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui doit être publié le 11 août. été publié en série dans le Times et le Sunday Times. Cela a suscité un autre épisode de ce qui est devenu une caractéristique régulière de la presse britannique depuis au moins 1870, lorsque le prince de Galles est entré dans la barre des témoins dans une affaire de divorce: des spéculations intenses sur la vie privée de notre famille royale. les deux membres les plus jeunes et les plus charismatiques de la famille royale en Californie – au milieu de récriminations et d’accusations – ont provoqué la publication d’une série de livres cet été, Finding Freedom étant simplement le plus médiatisé. Il y a aussi Meghan et Harry: la vraie histoire de Lady Colin Campbell, publiée le mois dernier, et la prochaine bataille des frères: William et Harry – l’amitié et les querelles de Robert Lacey, le principal conseiller historique du drame Netflix La Couronne. Selon Scobie, son livre est différent de l’habituel bavardage. «Pour la première fois, nous entendons ce qui se passe dans leur esprit», a-t-il déclaré. C’est une affirmation audacieuse et qui a alimenté la conviction que le duc et la duchesse ont accordé des interviews aux auteurs, même si cela a été vivement démenti par les auteurs et les Sussex eux-mêmes. Tout le monde haussera les sourcils qu’il n’y a pas eu de contribution », déclare Mark Borkowski, un expert en relations publiques, qui conseille les célébrités. «Peut-être qu’ils ne se sont pas assis et n’ont pas donné d’interview formelle, mais il y a eu un accès incroyable. C’est ce que nous appelons dans les relations publiques «mettre en avant votre propre histoire». »La vraie preuve qu’ils ont au moins donné leur bénédiction? Harry et Meghan poursuivent dimanche le Mail pour violation du droit d’auteur, ainsi que des poursuites judiciaires contre certains paparazzi, mais se sont déclarés «détendus» à propos de cette invasion littéraire particulière de leur vie privée. Le précédent de Diana et Charles Pour Borkowski et bien d’autres, cela rappelle beaucoup le début des années 1990 lorsque le livre d’Andrew Morton, Diana, Her True Story, a été publié dans un mélange de scepticisme et de fureur. L’histoire de la boulimie de Diana, de sa tentative de suicide et de l’infidélité de son mari a choqué de nombreux lecteurs.L’archevêque de Cantorbéry l’a condamnée, un député a suggéré que Morton soit emprisonné dans la Tour de Londres et le président de la Press Complaints Commission, Lord McGregor, a accusé les médias de «se tamponner les doigts dans les trucs de l’âme des autres». Le livre a été interdit par de nombreuses grandes librairies et supermarchés et il est apparu plus tard que la source de Morton n’était autre que Diana elle-même, qui avait enregistré des heures d’entretiens avec un intermédiaire, qui les a transmis à Morton. Le Pays de Galles a riposté en coopérant avec une biographie de Jonathan Dimbleby, dans laquelle il a admis sa liaison avec Camilla et a révélé qu’il n’avait jamais aimé Diana.Le livre d’Andrew Morton, Diana: Her True Story, les biographies concurrentes, et bien d’autres qui ont été publiées dans leur sillage, fait partie d’une bataille de relations publiques entre deux camps rivaux désespérés pour arracher le contrôle du récit. Bien que la biographie de Morton impliquait qu’il s’agissait de Diana non vernie, elle a raté une grande partie de sa vie privée. Elle a caché à Morton le fait qu’elle avait vécu une longue histoire d’amour avec le major James Hewitt de 1986 à 1991, par exemple.Une biographe rivale de Diana, Lady Colin Campbell, dont Diana in Private a été publiée quelques mois auparavant, appelle le Morton. livre une «grande œuvre de fiction». Son livre était basé sur des entretiens approfondis avec Diana elle-même. «Je pense qu’Andrew Morton est un homme décent et j’ai un certain respect pour lui en tant que journaliste. Mais il a couru avec l’histoire qu’elle lui a racontée », me raconte Lady Colin. «Elle voulait qu’on l’appelle« Diana, la vraie histoire »et il était catégorique sur le fait que c’était« Diana, sa vraie histoire », parce que tout le monde savait que ce n’était pas la vérité.» Biographie de Lady Colin Campbell sur la princesse Diana Accès autorisé Le problème avec le déluge de biographies royales aujourd’hui – comme au début des années 90 – est ce qu’il faut croire, quand chaque camp a une hache à broyer? En théorie, les livres faisant autorité sont ceux autorisés. Ceux-ci ont la bénédiction du sujet et, par conséquent, ont accès à la correspondance privée et à d’autres documents sensibles. Hugo Vickers, le biographe respecté, entre autres, de Cecil Beaton, a écrit une biographie royale autorisée, Alice: la princesse Andrew de Grèce, une biographie de la mère du prince Philip. «L’accord tacite est que le prince Philip a lu le texte avant sa publication. À condition qu’il n’ait pas de droit de veto », explique Vickers.« Ce qu’il faisait parfois, c’est d’écrire: «Pourriture! ou «Quelles ordures» dans la marge. Et je dirais: « Son Altesse Royale aimerait-elle voir 26 pages de documents du Foreign Office sur cette question? » et je gagnais ce point et nous passions au suivant. « Parfois, il disait: » Est-ce nécessaire? » ce qui signifiait qu’il acceptait que c’était vrai, mais que cela le mettait presque mal à l’aise. Et la réponse était: parfois, et parfois non. Mais tout était très civilisé. »Biographie de Lady Colin Campbell sur Harry et Meghan Nous ne savons pas si les Sussex ont vu un manuscrit de Finding Freedom. Et d’autres auteurs affirment qu’une personne non autorisée peut se rapprocher de la vérité. Lady Colin Campbell, dont Meghan et Harry: la vraie histoire a été publiée le mois dernier, a déclaré: «Une fois que j’ai décidé d’écrire le livre et que le mot s’est répandu, des gens m’ont téléphoné. J’ai été inondé d’informations. Elle cite de nombreux «amis d’Harry» et un de ses «cousins» sans nom, qui pourrait être un cousin germain, ou un quatrième, trois fois éloigné. A-t-elle rencontré Harry ou Meghan? «Oui, bien sûr, j’ai rencontré Harry. Mes enfants avaient l’habitude de jouer avec Harry quand ils étaient jeunes. Meghan – Je ne l’ai pas rencontrée et je n’ai pas hâte de la rencontrer. »Son récit est largement antipathique envers le couple. La duchesse est décrite comme obsédée par la gloire et la fortune, le duc aveuglé par l’amour. Finding Freedom: les principales revendications du livre Lorsque Harry et Meghan ont commencé leur relation, les auteurs écrivent: «William ne savait pas grand-chose sur Meghan, il voulait s’assurer qu’Harry ne soit pas aveuglé par la luxure. Depuis lors, l’amitié des frères aurait tellement refroidi qu’ils se sont à peine parlé lorsqu’ils étaient tous les deux à l’abbaye de Westminster pour un événement en mars, des mois après leur dernière rencontre. Meghan aurait dit à une amie en mars qu’elle était prête à s’adapter en devenant royale, et elle est déçue que cela n’ait pas fonctionné, disant: «J’ai abandonné toute ma vie pour cette famille. J’étais prêt à faire tout ce qu’il fallait. Mais nous y voilà. C’est très triste. » Harry aurait été préoccupé par les attitudes racistes ou snob à propos de Meghan parmi ses proches, les auteurs écrivant: «Un vieil ami de Harry a passé un après-midi à bavarder sur Meghan, faisant des remarques désobligeantes sur ses origines hollywoodiennes. La nouvelle est revenue à Harry et le prince l’a immédiatement interrompu. En savoir plus Trouver la liberté: le prince Charles a été « écrasé » lorsque la relation du prince Harry et de Meghan Markle a éclipsé la tournée royale Un feuilleton de la vie réelle Beaucoup diront, naturellement, que toutes ces biographies ne sont rien de plus qu’un simple épisode du feuilleton de Windsor ou des tentatives indulgentes de règlement de compte. Mais pour tous ceux qui haussent les épaules face aux membres de la famille royale en guerre, il y en a beaucoup qui vont suivre le dernier versement.Comme le dit Vickers: «J’ai toujours pensé que la chose intéressante à propos de la famille royale est que vous pouvez les suivre de la naissance à la mort, c’est pourquoi tant d’entre nous font confiance à la reine en tant que chef de l’État. Nous l’avons vue comme une petite fille, nous l’avons vue grandir, nous pouvons accéder à tout ce matériel. Il en va de même pour Harry et William, dont les premiers pas – ainsi que ceux douloureux foulés derrière le cercueil de leur mère – ont été diffusés en direct à des millions de personnes. «Harry et Meghan est une histoire fascinante», insiste Lady Colin. «Rien de tel ne s’est jamais produit auparavant, c’est un cas unique – le fait qu’elle soit une femme métisse américaine, accueillie par le peuple britannique et la famille royale britannique à bras ouverts. Et puis, en deux ans, elle a réussi à faire d’elle-même et d’Harry le couple le plus populaire du pays en le plus vilipendé. C’est un accomplissement. » Bien sûr, la raison principale pour laquelle tant de biographies royales sont publiées est qu’elles se vendent toujours. Je demande à James Daunt, directeur général de Waterstones ainsi que fondateur de la chaîne de librairies Daunt, qui les achète. « Tout le monde! Vous obtenez beaucoup de «je l’achète pour un ami». Vous savez parfaitement qu’ils ne le sont pas », dit-il en riant. «Nous en vendons autant dans nos boutiques les plus intellectuelles et haut de gamme que dans nos boutiques grand public. Ne soyez pas dupe que ces livres sont pour la foule de Tesco. »Il doute cependant que Finding Freedom ait la magie que la biographie de Morton de Diana avait au début des années 90.« Les membres de la famille royale se comportaient de manière si erratique à l’époque et vous senti qu’il pourrait y avoir un peu d’épice. Nous venons de l’avoir avec le livre de Mary Trump. Elle est la nièce de Donald Trump, dont la publication de Too Much and Never Enough a fait sensation en raison de ses affirmations selon lesquelles le président américain est un «narcissique» qui a triché pour entrer à l’université, a été émotionnellement «endommagé» par son père et impliqué dans la fiscalité Trump nie les allégations et a tenté en vain d’empêcher la vente du livre – ajoutant involontairement à son attrait pour les lecteurs. Il «se comporte de telle manière que lorsqu’un biographe, en particulier sa nièce, écrit un livre qui prétend soulever le couvercle, on fait faire la queue autour du pâté de maisons pour eux», dit Daunt. En savoir plus Finding Freedom: Ce que le nouveau livre du prince Harry et Meghan Markle nous dit sur leur passage dans la famille royale Vipers et snobs La sérialisation de Finding Freedom a, jusqu’à présent, déterré très peu de révélations, à l’exception du dégoût de Meghan et Harry pour le nid de Des «vipères» qui composent la vieille garde de la maison de Windsor et le fait que son frère, le duc de Cambridge, soit accusé d’être un «snob» pour avoir conseillé à Harry de réfléchir avant de se précipiter dans une relation sérieuse avec Meghan. doit être beaucoup plus substantiel pour faire la file d’attente publique d’achat de livres pour mettre la main sur une copie. «Nous nous concentrons sur les livres de Trump», déclare Daunt. « Il est notre nouvelle princesse Diana. » Le seul livre de Harry et Meghan qu’il se battrait pour obtenir sur les étagères serait celui écrit par la duchesse elle-même. « Oh, je serais extrêmement excité si elle le faisait », dit-il. «Meghan est intéressante, notamment parce qu’en tant qu’Afro-américaine, elle a maintenant une énorme résonance supplémentaire. Le racisme est au centre des priorités et de l’attention de tous. Elle pourrait être un modèle et une porte-parole. Elle a une plate-forme et est clairement intelligente et articulée et a une personnalité qui pourrait être d’une fascination durable. »Les Royals émergent rarement avec dignité d’aérer leur linge sale en public. Mais ceux qui font la lessive peuvent devenir gagnants.Mark Borkowski souligne que les véritables bénéficiaires de la manne d’édition de cet été ne seront probablement pas Harry et Meghan, mais leurs biographes, Scobie et Durand. «Cela va faire de deux journalistes relativement jeunes des mégastars, tout comme Andrew Morton est devenu une mégastar. Il n’y a pas d’argent dans l’édition qui existait dans les années 90, mais il y a beaucoup plus d’opportunités de retirer votre contenu et de gagner de l’argent avec. »

GOKI Petit Prince à Empiler - Dès 2 ans Le Petit Prince à Empiler Goki est un jeu d'empilement qui peut être facilement démonté et réassemblé ! Il développe la coordination main-oeil, l'imagination et favorise l'agilité de votre enfant, qui apprend les formes et les couleurs tout en s'amusant. Mais attention, les anneaux ont un sens précis pour

EDITIONS BONHOMME DE CHEMIN Livre PARIS DES ENFANTS Ludiques et pédagogiques, les ouvrages de cette collection ont pour vocation d'accompagner les enfants lors d'un voyage en famille mais permettent aussi de découvrir, chez soi, la culture d'un autre pays que le sien. Bienvenue à Paris, bienvenue chez Pauline et Martin. Avec eux, tu vas pouvoir t'amuser dans

EDITIONS NOMADES Guide INTERVIEWS A BORDEAUX Les petites histoires font la grande Histoire De Jules Verne à Louis XIV, de Montaigne à Chaban-Delmas, de Saint-Exupéry aux Frères Lumière... Des recueils d?entretiens imagés, des dialogues avec ceux qui ont façonné nos villes et nos vies : on lit, on voyage, on apprend, on révise, mais surtout, on rit?! Les