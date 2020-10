Le personnel de la BBC a déclaré qu’il pourrait être suspendu s’il assistait à des événements de fierté LGBT selon de nouvelles règles

Le personnel de la BBC a été interdit d’assister aux marches de la fierté LGBT en vertu des nouvelles règles d’impartialité annoncées jeudi, j’ai appris.Il est entendu que les employés des nouvelles et des affaires courantes ont été informés qu’ils pourraient recevoir un avertissement formel ou être suspendus de leur travail s’ils assister aux événements LGBT. David Jordan, directeur de la politique éditoriale et des normes de la société, a déclaré mercredi lors d’une réunion de cadres supérieurs que les nouvelles règles prévoyaient l’interdiction d’assister à des «manifestations politiques», telles que les événements Black Lives Matter et les fiertés LGBT. Selon des sources, les cadres supérieurs ont mis au défi M. Jordan d’étendre l’interdiction aux événements de fierté au motif que la BBC pourrait être considérée comme prenant parti dans le débat sur les droits des transgenres.Excuses de la « signalisation virtuelle » La nouvelle politique – un élément important changement pour la société qui a précédemment soutenu publiquement les fiertés – aurait laissé le personnel LGBT furieux. Des cadres supérieurs de tout le Royaume-Uni se sont plaints au cours des dernières semaines lorsque les nouvelles directives ont émergé. Le nouveau guide sur la partialité, publié par le directeur général Tim Davie, dit au personnel de la BBC qu’ils doivent éviter la «signalisation de la vertu» et s’abstenir de soutenir des campagnes «peu importe à quel point la cause est apparemment digne ou dans quelle mesure leur message semble être accepté ou non controversé». Dans un appel interne au personnel jeudi, Fran Unsworth, directeur de BBC News, s’est apparemment excusé pour le terme «signalisation de vertu», mais a réitéré les implications des nouvelles règles. étoiles payées. Evan Davis, animateur de l’émission PM de Radio 4 et Dragon’s Den, est à l’avant-garde de la National Student Pride, tandis que Jane Hill, présentatrice de BBC News, assiste fréquemment à des événements LGBT, tels que les British LGBT Awards. plus grands événements de fierté, y compris à Londres et à Manchester. Son réseau interne de personnel LGBT, BBC Pride, n’a pas tweeté depuis juillet. Il est entendu que le réseau n’a pas été consulté par la direction sur les nouvelles règles. Un porte-parole de la BBC a refusé de commenter les implications spécifiques des nouvelles règles, mais n’a pas nié la politique.

