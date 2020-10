L’agent dit que l’as de 8 millions de livres sterling de la Ligue des champions a presque rejoint les Saints – .

in

Photo de Vincent Kalut / Photonews via Getty Images

L’attaquant de 8 millions de livres sterling du Club Brugge David Okereke était une cible pour Southampton à l’été 2019, a déclaré son agent au journaliste Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go.

Y a-t-il une signature plus typiquement Saints qu’un attaquant qui, à l’époque et âgé de 21 ans, se faisait un nom dans le deuxième niveau du football italien avec Spezia?

Depuis leur retour en Premier League il y a près de dix ans, Southampton a pris l’habitude de dénicher des diamants bruts de toute l’Europe. Okereke a certainement l’air d’un bijou digne de leur collection.

Pourquoi je ne pardonnerai pas à PATRICK BAMFORD

mariée

721671

Pourquoi je ne pardonnerai pas à PATRICK BAMFORD

/static/uploads/2020/10/669359_t_1603915104.jpg

669359

centre

En fait, son rythme effréné et sa finition clinique lui ont même valu des comparaisons avec le talisman d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais c’est le Club Brugge qui a finalement remporté la course à sa signature l’année dernière, en payant 8 millions de livres sterling pour faire d’Okereke leur signature de record.

« David est un jeune joueur (qui) joue maintenant à Bruges et c’est vrai – il était proche de Southampton », explique l’agent Patrick Bastienelli.

Photo par Vincent Van Doornick / Isosport / MB Media / Getty Images

«Il a connu une saison merveilleuse lorsqu’il jouait en Italie avec Spezia et de nombreux clubs de Premier League (étaient intéressés), en particulier Southampton.

Le club de la côte sud a peut-être fait de grands progrès sous Ralph Hasenhuttl, s’imposant comme l’une des équipes les plus observables d’Angleterre après des années misérables sous Claude Puel, Mauricio Pellegrino et Mark Hughes.

Mais personne ne pouvait suggérer que le déménagement d’Okereke à Bruges était une erreur.

Avec 11 buts toutes compétitions confondues, le Nigérian à talons aiguilles a renvoyé les Blue & Blacks à la gloire nationale. Il fait désormais partie d’une équipe partageant un groupe de Ligue des champions avec la Lazio, Dortmund et le Zenit St Petersburg.

Photo de Nico Vereecken / Photo News via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, trois buts en quatre matchs: l’ex-adolescent d’Arsenal Stan Flaherty est en forme de foudroiement à Newcastle United

Partager : Tweet