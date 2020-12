Le patch Twisted & Twilight de Total War: Warhammer 2 comprend une refonte complète des elfes des bois

Total War: Le prochain morceau de DLC premium de Warhammer 2, The Twisted & Twilight, arrive demain. Notre examen du nouveau Lord Pack est maintenant disponible, mais même si vous ne prévoyez pas de l’acheter, vous êtes toujours prêt à apporter des changements majeurs grâce à la mise à jour gratuite d’Asrai Resurgent qui arrivera à tous les joueurs de Total Warhammer 2 lorsque le DLC lance.

Les propriétaires de Total War: Warhammer et Total War: Warhammer 2 verront de nouveaux paramètres pour l’invasion du Chaos sur l’écran de configuration des nouvelles campagnes Mortal Empires. Une fois ce patch arrivé, vous pourrez définir le niveau de difficulté de l’invasion du Chaos à l’aide d’un nouveau menu déroulant qui se trouve à côté des paramètres de difficulté de la campagne. Creative Assembly dit que «cela détermine l’ampleur de l’invasion», alors attendez-vous à moins de troupes et d’armées du Chaos sur des réglages inférieurs, et plus de terribles brutes sur des réglages élevés.

Les unités de Total War: Warhammer 2 obtiennent de nouvelles statistiques utiles suivies dans les infobulles au survol de la souris: le total des dégâts infligés et la valeur des dégâts. Les dégâts infligés vous donneront un nombre brut de dégâts qu’une unité particulière a infligés lorsque vous survolez le compteur de mise à mort, tandis que la valeur des dégâts vous en donne un prix. Supposons qu’une unité a infligé 5000 dégâts à une unité qui coûte 1000 pièces d’or à recruter et possède un pool de santé de 10000 – cette statistique vous permettra de savoir qu’elle a infligé 500 pièces d’or de dégâts, ce qui peut vous donner un bon moyen d’évaluer l’efficacité. vous utilisez vos unités à haut risque.

Avec le nouveau patch, les joueurs devraient constater que leurs personnages sont «beaucoup plus solides sur leurs pieds» grâce aux modifications apportées aux règles de renversement et de renforcement. Certains personnages particulièrement robustes, comme Ungrim, seront «presque impossibles à renverser» grâce à ces mises à jour. L’infanterie individuelle et l’infanterie monstrueuse peuvent désormais se préparer toutes seules, ce qui devrait aider dans certaines de ces batailles de chefs en tête-à-tête plus folles.

Les joueurs qui possèdent le DLC Wood Elf pour Total War: Warhammer constateront que cette campagne a été retravaillée avec des mécanismes complètement nouveaux. « [A]«presque tous les aspects de la faction» ont été modifiés, dit Creative Assembly, et il semble que ce sera une expérience beaucoup plus agréable maintenant.

Comme pour la campagne Twisted & The Twilight, la campagne originale Wood Elf permet aux joueurs Wood Elf de se téléporter entre les forêts magiques en utilisant la nouvelle capacité Deeproots. Vous n’aurez plus besoin de la ressource spéciale des elfes des bois, l’ambre, pour la construction ou le recrutement – au lieu de cela, c’est une monnaie rare que vous dépenserez en nouvelles technologies spéciales et que vous gagnerez en accomplissant des rituels liés aux colonies forestières magiques.

En parlant de forêts magiques, quatre nouvelles devraient apparaître sur la carte de la campagne Mortal Empires. Il y a Gryphon Wood, situé dans la région Empire d’Ostermark; la forêt des ténèbres, que vous trouverez à l’ouest de Karaz-a-Karak et est infestée de gobelins de la forêt; les piscines sacrées, situées dans le centre de la Lustria et défendues par des gardiens bénis de lézards; et le Witchwood, trouvé dans les montagnes de Naggarond.

La liste des changements est énorme, vous pouvez donc vous rendre sur le site officiel de Total War si vous souhaitez un aperçu complet.

Il y a un tas de changements et de mises à jour de grande qualité de vie inclus dans ce patch, ainsi que les ajustements et ajustements habituels. Il y a maintenant un bouton qui vous permet d’abandonner une colonie, par exemple, et les projectiles ont maintenant une « période de grâce » après avoir été tirés qui leur permet de passer à travers les arbres pendant quelques instants (cela empêchera vos unités de tirer à plusieurs reprises des flèches directement dans un seul arbre juste devant eux).

Il y a aussi ceci:

Les Tree Kin ont été dûment traites pour leur délicieuse sève

Pour en savoir plus sur Total War: Warhammer 2, consultez notre liste des meilleurs jeux de stratégie à jouer sur PC en 2020. Vous pouvez également consulter notre guide du meilleur DLC Total War: Warhammer 2 si vous souhaitez élargir votre Jeu.