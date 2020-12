Plusieurs scripts Scream ont été diffusés pour masquer la fin – / Film

Il est normal que tout film d’horreur tordu cache la véritable fin aux membres de la distribution pour empêcher que les secrets ne fuient au public. Et le nouveau Crier pourrait avoir quelques rebondissements, à en juger par les efforts déployés par la production pour garder la fin du film secrète pour son casting. Producteur William Sherak a révélé que plusieurs membres de la cinquième tranche à venir dans le Crier La franchise ne connaît toujours pas l’identité du tueur dans leur film, en raison des multiples faux scripts qui ont été donnés au casting pour cacher la fin.

Dans une récente interview avec Cinema Blend, Sherak a confirmé que l’équipe de production dirigée par des réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Prêt pas prêt) a distribué plusieurs fausses versions du scénario aux acteurs pendant le tournage pour garder secrète la fin du film:

«Je pense que les deux choses à retenir pour nous. Premièrement, il existe plusieurs versions du brouillon et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux également. Et le plaisir d’un film Scream est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve de son innocence, et non l’inverse. Donc, le but est de faire durer cela aussi longtemps que possible et de s’amuser avec.