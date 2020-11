Le patch Horizon Zero Dawn réécrit les shaders pour une meilleure optimisation

Le dernier patch Horizon Zero Dawn est ici. La mise à jour 1.07 du jeu RPG a été mise en ligne, apportant de gros changements dans la façon dont elle gère les graphiques sous le capot, résolvant «certains des problèmes graphiques les plus délicats» du jeu.

«Avec le patch 1.07, l’équipe a réécrit la façon dont le moteur traite les shaders et l’optimisation des shaders», annonce la dernière mise à jour du développeur Guerrilla Games sur le site Web du jeu en monde ouvert. « Cela fait que l’étape d’optimisation devient facultative, ainsi que l’option de filtrage anisotrope fonctionne désormais comme prévu. » Cela signifie qu’à l’avenir, le démarrage du jeu lancera un processus d’optimisation des shaders dans le menu principal de HZD. Les shaders seront également optimisés au fur et à mesure que vous jouez, « mais cela se produit désormais automatiquement en arrière-plan », confirme le studio.

La première étape de l’optimisation des shaders est totalement facultative, dit Guerrilla, vous n’aurez donc pas besoin de vous y asseoir si vous avez juste envie de plonger. Mais, comme vous vous en doutez, laissez le jeu faire son travail avant de vous lancer. le gameplay signifiera des temps de chargement plus rapides.

En ce qui concerne ce correctif de filtrage anisotrope, il semble que nous pouvons nous attendre à ce que le jeu soit encore plus joli à l’avenir, car les surfaces distantes vues sous certains angles devraient maintenant paraître plus claires et plus élégantes avec la fonctionnalité fonctionnant correctement.

Le patch 1.07 pour Horizon Zero Dawn sur PC est maintenant en ligne et introduit un correctif pour le filtrage anisotrope qui ne fonctionne pas, ainsi que l’amélioration de la façon dont le jeu optimise les shaders. 🗒️ Lisez les notes de patch ici: https://t.co/BvFeRJgp2N pic.twitter.com/vGsCG1uvYS – Guerrilla (@Guerrilla) 4 novembre 2020

Vous pouvez retrouver l’intégralité des notes de patch sur le site du studio ici. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez également jeter un coup d’œil à notre liste des meilleurs jeux PC du moment si vous êtes à la recherche d’autres goodies à découvrir bientôt.