Hellpoint annoncé aussi pour PS5

tinyBuild et Cradle Games ont annoncé la sortie de Hellpoint annoncé sur PS5 qui bénéficiera d’une mise à jour gratuite.

Hellpoint est un RPG d’action sombre et stimulant situé dans un univers de science-fiction atmosphérique où les lignes entre la science et le surnaturel se brouillent. Autrefois l’incarnation glorieuse de la réussite humaine, la station spatiale Irid Novo est maintenant dévastée, inondée d’êtres interdimensionnels malveillants et gouvernée par la volonté de cruels dieux cosmiques.

Vous avez été créé par l’auteur, imprimé organiquement sur Irid Novo, et vous êtes maintenant sur le point de faire la lumière sur une série d’événements impies qui ont conduit à la catastrophe connue sous le nom de Fusion. Irid Novo est un monde complexe et multicouche plein de mystères, de passages cachés et de secrets à l’intérieur de secrets, attendant d’être exploré par vous dans n’importe quel ordre. Plus vous pénétrez profondément dans les coins sombres de cette colonie perdue, plus l’horreur et l’horreur vous attendent.

La version PS5 bénéficie des avantages du matériel, notamment une résolution plus élevée, de meilleures fréquences d’images et des temps de chargement plus rapides. Le lecteur peut choisir entre une résolution 4K dynamique et 60 ips ou une résolution 4K native à 30 ips.

Hellpoint pour PS5 sortira en 2021.