Le patch 5.4 de Final Fantasy XIV reçoit une autre lettre en direct le 27 novembre – voici quand se connecter

Les grandes mises à jour de Final Fantasy XIV sont de retour sur les rails après les retards liés au COVID-19 au patch 5.3, et nous nous rapprochons du lancement de la prochaine version majeure. Une autre lettre en direct du patch 5.4 est prévue pour plus tard ce mois-ci, et cela confirme plus ou moins que la date de sortie du patch 5.4 de Final Fantasy XIV arrive très bientôt.

La prochaine lettre en direct du producteur sera diffusée le vendredi 27 novembre à 15h00 PST / 6h00 EST / 11h00 GMT. Ces émissions durent généralement environ trois heures et sont entièrement hébergées en japonais. Cependant, les diapositives préparées qui accompagnent la diffusion sont présentées en anglais, vous pouvez donc avoir une idée précise de ce qui s’en vient. (De plus, vous pouvez obtenir des traductions de fans en direct et non officielles à partir du FF14 DIscord.)

Le patch 5.4 a déjà été confirmé pour une version de décembre, et les mises à jour majeures sont généralement lancées environ deux semaines après une nouvelle lettre en direct. Ainsi, même si ce n’est pas encore confirmé, vous voudrez peut-être encercler le 8 décembre sur votre calendrier de jeu.

Les premières notes de mise à jour 5.4 ont confirmé le raid Eden’s Promise, une mise à jour de Blue Mage et un mode « explorateur » qui vous permettra de regarder autour des donjons sans craindre les méchants. 5.4 va également restaurer la démolition automatique des logements, donc si vous avez une maison sur la glace, vous voudrez peut-être vous connecter bientôt.

Quoi de neuf, #FFXIV Twitter? La prochaine lettre du producteur LIVE est prévue pour le vendredi 27 novembre! Ne manquez pas la diffusion, où nous montrerons un deuxième aperçu du patch 5⃣.4⃣! Vous feriez mieux d’être enthousiasmé par ce qui va arriver… 👀 pic.twitter.com/hRu3jRIgwx – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 13 novembre 2020

La date de sortie de WoW Shadowlands est également plus tard ce mois-ci, donc les fans de MMORPG se tournent vers un embarras de richesse dans les semaines à venir.