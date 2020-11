Le ministère de la Santé n’envoie pas l’Ukraine en quarantaine complète

L’organisation prévue du match de groupe de la Ligue des Nations de l’équipe nationale allemande de football samedi (20h45 / ZDF) à Leipzig contre l’Ukraine est devenue plus probable. Après cinq tests corona positifs dans la sélection ukrainienne vendredi, aucun autre joueur n’a besoin d’être mis en quarantaine pour le moment. Les résultats d’une autre série de tests samedi sont attendus vers 15 heures.

« La direction de la santé ne décide pas si ce match a lieu », a souligné samedi après-midi Matthias Hasberg, porte-parole presse de la ville de Leipzig, devant la mairie.

«Nous avons essayé de savoir avec qui ces cinq personnes avaient eu des contacts étroits au cours des 48 dernières heures. L’équipe nous a assuré qu’il n’y avait pas eu de tels contacts. Il n’y a aucun moyen pour le département de la santé d’avoir d’autres joueurs ou membres de la délégation dans Pour prendre la quarantaine « , a déclaré Hasberg et a ajouté: » Nous dépendons de ce que cette équipe nous dit. Un service de santé n’est pas une police. «

Si la série de tests supplémentaires ne produit aucun résultat positif pour aucun joueur, rien ne s’oppose à l’avant-dernier match international de l’année. « S’il y a de nouveaux cas positifs, nous devons être informés. Ensuite, nous nous rasseoirons et évaluons la situation. En fin de compte, l’organisateur doit dire comment il veut y faire face », a déclaré Hasberg.

Ville de Leipzig: « C’est votre jeu, pas le nôtre »

Les organisateurs de l’événement sont la Fédération allemande de football (DFB) et l’Union européenne de football (UEFA). Le concept d’hygiène de l’organisateur est à la base de la tenue de la rencontre.

« La DFB et l’UEFA ont un concept d’hygiène très strict et le font respecter. Nous supposons qu’ils le feront également ici. C’est leur jeu, pas le nôtre », a souligné Hasberg.

Il n’y a actuellement aucune raison pour qu’un match soit annulé par l’UEFA. Selon les règlements de l’UEFA, les matchs se joueront comme prévu tant qu’une équipe compte 13 joueurs (12 joueurs de champ, un gardien de but). L’Ukraine compte actuellement 17 joueurs sur le terrain et quatre gardiens de but.

Le match était en danger car quatre joueurs et un chef d’équipe ont été testés positifs pour Corona vendredi. Selon l’Association ukrainienne, l’une des personnes testées positives est l’ex-Dortmund Andrei Jarmolenko, qui était destiné aux onze de départ. Les joueurs et le team manager Wadym Komardin se sont isolés au Steigenberger Grandhotel.