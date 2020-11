Le pack Civilization 6 New Frontier Pass: Babylon sort la semaine prochaine

La prochaine entrée dans la série d’extensions du New Frontier Pass a été annoncée. Le pack Babylon sortira la semaine prochaine et ajoutera une nouvelle civilisation, un nouveau chef ainsi que 24 nouvelles personnes formidables, six nouvelles cités-états (une de chaque type) et deux nouvelles améliorations uniques débloquées par la nouvelle ville- États.

La nouvelle civilisation est Babylone – qui n’existe actuellement dans le jeu qu’en tant que cité-état à vocation scientifique. Il n’y a pas encore de nouvelles sur qui est le leader – il y a quelques options populaires de l’histoire – mais nous en saurons plus d’ici le lancement. L’équipe a révélé que la version Civ de Bablyon se concentrera également sur la science.

En plus du nouveau contenu ci-dessus, le pack Babylon introduira également un nouveau mode de jeu optionnel appelé Heroes & Legend mode. Cela ajoute 12 unités de héros puissantes tirées de la liste de personnages mythiques et légendaires de l’histoire. Chacun a un grand pouvoir et une capacité unique et ils peuvent être revendiqués par une seule civilisation. Les héros ont également une durée de vie limitée et disparaîtront après un certain temps, mais ils peuvent être rappelés en dépensant Faith.

Un héros confirmé est le roi Arthur (oui mon pote), qui peut transformer les unités militaires adjacentes en « chevaliers en quête » qui ont amélioré leurs statistiques et peuvent survivre beaucoup plus longtemps sur la carte. Hercules et Beowulf ont également été confirmés en tant que héros pour le nouveau mode, ainsi que des personnages de cultures non européennes, telles que Maui et la reine shaman japonaise Himiko.

Voici la mise à jour du développeur Civ 6 novembre 2020, qui donne plus de détails sur ce qui a été annoncé jusqu’à présent:

Le Pass New Frontier de Civilization VI: Babylon Pack sortira le jeudi 19 novembre au prix de 3,99 £ / 4,99 $ USD via Steam et Epic Games Store.

