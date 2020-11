La mise à jour permettra aux joueurs d’exporter Spider-Man PS4 Save to Remastered

Le battage médiatique entourant Marvel’s Spider-Man remasterisé et le prochain Miles Morales la libération est indéniable. Pourtant, l’incapacité de transférer des données de sauvegarde depuis Spider-Man PS4 au remaster PS5 déçu plus qu’une bonne partie des fans. Insomniac Games vise cependant à y remédier dans les semaines à venir. À l’occasion de Thanksgiving aux États-Unis (26 novembre), une mise à jour devrait être mise en ligne pour permettre aux joueurs d’exporter leur Spider-Man PS4 à Marvel’s Spider-Man remasterisé sur PS5. De plus, la mise à jour en question ajoutera les nouvelles combinaisons du remaster à la version PS4.

Pour le plus grand plaisir de nombreux fans, Insomniac Games a annoncé la bonne nouvelle dans un post Twitter. Découvrez-le dans le tweet lié ci-dessous:

Nous vous avons entendu – dans une prochaine mise à jour pour # SpiderManPS4, nous ajouterons la possibilité d’exporter votre sauvegarde vers Marvel’s Spider-Man Remastered. Cette mise à jour ajoutera également les trois nouvelles combinaisons de Remastered au jeu PS4. Nous espérons vous apporter cette mise à jour autour de Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV – Jeux insomniaques (@insomniacgames) 9 novembre 2020

Pour l’instant, la seule façon d’acheter Spider-Man remasterisé est en obtenant une copie de Miles Morales‘Ultimate Edition sur PS5. Ceux qui veulent acheter le remaster plus tard doivent posséder Miles Morales sur PS5 et soyez prêt à payer pour un pack de mise à niveau de 20 $.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arrive sur PS4 et PS5 plus tard cette semaine, le 12 novembre. L’embargo sur la révision du titre a été levé la semaine dernière et le consensus général est positif. Notre revue a attribué à la dernière aventure d’Insomniac une note de 10 sur 10, louant l’histoire et rééquilibrant l’approche du monde ouvert.

[Source: Insomniac Games on Twitter]