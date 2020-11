Ashley Benson est «  sérieuse  » à propos de la romance de G-Eazy

2020-11-10 02:00:05

Ashley Benson est «super sérieuse» à propos de son petit ami de six mois, G-Eazy, mais des sources ont insisté sur le fait que le couple ne pensait pas encore au mariage.

L’alun de ‘Pretty Little Liars’, 30 ans, a commencé à romancer la musicienne il y a six mois après sa séparation de Cara Delevingne, et des sources ont maintenant déclaré que le couple était « sérieux » l’un envers l’autre, mais qu’il était encore loin de prendre leur relation. au niveau suivant.

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: «Ashley et G-Eazy sont devenus très sérieux. Mais pas encore en termes de fiançailles, de mariage ou de bébé.

«Ils s’amusent vraiment et se débrouillent bien. Ils sont très à l’aise les uns avec les autres et se sont liés une tonne pendant la quarantaine.

Le couple n’a pas été timide quand il s’agit de jaillir l’un sur l’autre, et le rappeur de 31 ans G-Eazy a récemment loué les talents musicaux de sa petite amie après avoir figuré sur une chanson de son album, « Everything’s Strange Here ».

Il a déclaré le mois dernier: «C’est une personne exceptionnellement talentueuse dans tant d’espaces différents. Elle est spéciale. Cela m’a époustouflé de pouvoir avoir un talent si spécial et caché que le monde n’a pas l’occasion de voir aussi souvent.

Ashley a fréquenté Cara pendant près de deux ans avant que le couple ne se sépare en mai de cette année, et l’actrice de « Paper Towns » a supplié ses fans quelques jours plus tard de laisser Ashley seule, après avoir été critiquée en ligne pour avoir été repérée en train de serrer les lèvres avec G -Eazy.

Cara a écrit sur les réseaux sociaux: « Il est plus important que jamais de répandre l’amour et non la haine. A tous ceux qui détestent Ashley Benson, veuillez arrêter.

« Tu ne connais pas la vérité, seulement elle et moi, et c’est exactement comme ça que ça devrait être. »

Et un mois plus tard, l’actrice de 28 ans a déclaré qu’elle «se sentait mal» pour ceux qui sortaient avec elle alors qu’elle était sous les projecteurs.

Elle a expliqué: «Je me suis toujours sentie mal pour tous ceux avec qui j’ai eu une relation. Il est très difficile d’y maintenir la normalité. Je pense que c’est pourquoi j’ai tendance à garder ma vie privée beaucoup plus privée maintenant, parce que cette chose publique peut en fait ruiner beaucoup de choses.

