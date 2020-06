Le nouveau venu du Bayern Tanguy Kouassi de l’ex-star du PSG vivement critiqué pour le changement

Le transfert gratuit du joyau défensif Tanguy Kouassi au FC Bayern Munich continue de créer des sentiments négatifs au Paris Saint-Germain. Après ça Sky Italia avait rapporté que les responsables du PSG étaient « en colère » à propos du transfert, a répété l’ancien professionnel parisien Jérôme Rothen dans son rôle d’expert télé.

« Ces jeunes joueurs doivent au PSG de rester », a déclaré Rothen, qui a joué pour le club de la capitale française de 2004 à 2010, dans une interview accordée à RMC Sport: « Je pense juste que c’est scandaleux. Je suis contre cette attitude. »

Kouassi avait été formé au PSG pendant de nombreuses années et avait même fait ses débuts en Ligue des champions lors de la saison récemment annulée. Au total, le seul défenseur central de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands talents défensifs d’Europe, a fait onze apparitions. En Ligue 1, il a fait ses débuts avec un but à 4: 4 contre Amiens.

« Il est très fort, a une grande personnalité, est attentif et très fiable. Il montre beaucoup de confiance en soi, ce qui est bien. Si cela ne dépend que de moi, vous pouvez compter sur lui », s’enthousiasme l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel à propos de Kouassi.

Le fait que Tuchel ait donné au joueur de 18 ans, qui peut être utilisé avec souplesse en tant que défenseur central ou six, de plus en plus de minutes de jeu dans l’ensemble star de Paris, mais il rejoindra désormais gratuitement les champions du record allemands et signera un contrat de cinq ans, a encore enragé Rothen.

« Je ne comprends pas comment un joueur peut réagir ainsi après avoir fait confiance toute l’année. Quelle est son excuse? », A demandé Rothen. « Il jouera beaucoup moins au Bayern. Cette mentalité est terrible. C’est ce qui me fait détester le football avec ces jeunes. »

Le Bayern attrape Kouassi: « Les jeunes doivent s’identifier au PSG »

Cependant, il ne voulait pas dégager complètement les responsables du PSG. « Je veux que quelque chose se passe dans le club. Il est important de faire quelque chose pour que les jeunes puissent s’identifier au PSG », a déclaré Rothen.

Parce que Paris avait investi des milliards dans l’équipe depuis que le groupe d’investisseurs QSI du Qatar a rejoint en 2011 et, compte tenu des nombreuses stars mondiales, il n’y avait pratiquement pas de place pour des joueurs spécialement formés, ils ont souvent fui vers d’autres clubs en Europe en raison du manque de perspective.

Rien qu’en été, deux joueurs ont quitté le PSG à Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Christopher Nkunku (RB Leipzig), qui jouent désormais bien par phases en Bundesliga. Nkunku, par exemple, est l’un des quatre meilleurs assistants de la ligue à Leipzig avec 13 passes décisives. Dans les deux meilleurs clubs allemands, deux anciens talents du PSG jouent actuellement des rôles majeurs à Kingsley Coman (Bayern) et Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund). Kouassi veut maintenant suivre le même chemin.