Le nouveau Razer Book 13 est un ordinateur portable de productivité (bien que vous puissiez toujours jouer dessus)

Le tout nouveau Razer Book 13 est le premier PC de la marque axé sur la productivité.

Son design, ses spécifications et son prix le comparent aux ultrabooks haut de gamme.

Le modèle de base commence à 1200 $ et sera disponible directement auprès de Razer.

En 2016, Razer a lancé le premier ordinateur portable Blade Stealth. Ce PC de jeu ne comportait pas de carte graphique intégrée. Au lieu de cela, vous le connectez à l’accessoire Razer Core qui pourrait héberger une carte graphique de votre choix. Cela vous a permis d’obtenir des graphismes de jeu puissants lorsque vous en aviez besoin, mais également une portabilité lorsque vous n’en aviez pas besoin.

En relation: Les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter dès maintenant

Aujourd’hui, Razer lance un nouvel ordinateur portable qui va encore plus loin: le Razer Book 13. Contrairement à la série Blade Stealth, le Book 13 est conçu exclusivement pour la productivité. En tant que tel, c’est le premier effort de Razer pour se lancer sur le marché des ultrabooks, plutôt que d’orienter ses produits uniquement vers les joueurs et les créatifs.

Certes, vous pouvez toujours jouer sur le Livre 13 si vous le souhaitez. Il n’a pas de GPU dédié mais prendra en charge tous les accessoires Razer Core.

Razer Book 13: Spécifications et photos

Livre Razer 13 Processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 11e génération

4 couleurs / 8 fils

Hyper-Threading Graphique Intel Iris Xe intégré

Pas de GPU dédié Sans fil Intel Wireless-AX 201

IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax

Bluetooth 5.1 Afficher 13,4 pouces

Modèles tactiles et non tactiles

Finitions mates et brillantes

1920 x 1200 ou 3840 x 2400 résolutions RAM LPDDR4X 8 Go ou 16 Go Espace de rangement 256 Go ou 512 Go

PCIe M.2 Les ports 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) + alimentation

1 x USB-A 3.2

1 prise casque 3,5 mm

1 x HDMI pleine taille

1 x emplacement pour carte MicroSD Puissance 55 Wh

4,602 mAh

Adaptateur 65 W l’audio 2x haut-parleurs orientés vers le haut

Réseau à quatre micros Clavier Éclairage RVB Chroma par touche Pavé tactile Verre Caméra Webcam 720p, haut de l’écran

Prise en charge de Windows Hello Dimensions et poids 151,15 x 295,6 x 198,5 mm

0,6 x 11,6 x 7,8 pouces

2,95 lb / 1,34 kg (modèle non tactile)

3,09 lb / 1,40 kg (modèle tactile)

Prix ​​et disponibilité

En regardant la conception, les spécifications et les prix du Razer Book 13, il est clair que Razer se dirige vers le marché des ultrabooks actuellement dominé par Dell avec sa série XPS 13. Dans le même temps, il vise également une partie du marché du MacBook Pro, auquel le Book 13 doit une partie de son inspiration de conception.

La version FHD + non tactile du Book 13 débutera à 1 200 $ / 1 300 €. Cela viendra avec le Intel Core i5 (11e génération) et 8 Go de RAM. Le modèle amélioré avec un écran tactile, un processeur Core i7 et 16 Go de RAM débutera à 1600 $ / 1700 €. Le modèle tout-en-un avec un écran UHD + et 512 Go de stockage poussera probablement la barre des 2000 $.

Le Razer Book 13 sera disponible ce mois-ci auprès de Razer.com et des revendeurs agréés Razer.