Le nouveau protocole de stockage d’objets signifiera-t-il la fin de POSIX?

«POSIX est l’interface de système de fichiers standard pour les systèmes Unix (qui inclut Linux) depuis son lancement il y a plus de 30 ans», écrit Forum de stockage d’entreprise, notant que le système de fichiers Luster compatible POSIX «alimente la plupart des supercalculateurs».

Maintenant, le lecteur Slashdot storagedude écrit:

POSIX présente des limitations d’évolutivité et de performances qui deviendront de plus en plus importantes dans les applications gourmandes en données telles que le deep learning, mais jusqu’à présent, il a conservé un avantage clé par rapport au stockage d’objets évolutif à l’infini: la capacité de traiter les données en mémoire. Cet avantage a maintenant disparu avec le nouveau mmap_obj () , qui ouvre la voie au stockage d’objets pour devenir l’approche privilégiée des applications Big Data.

Les fonctionnalités POSIX telles que l’état, les métadonnées prescriptives et la cohérence forte « deviennent un goulot d’étranglement des performances à mesure que les demandes d’E / S se multiplient et que les données sont mises à l’échelle … », affirme l’article.

« Le mmap_obj () les développeurs notent qu’un travail reste à faire: il doit y avoir un munmap_obj () pour libérer les données de l’espace utilisateur, similaire à la fonction POSIX. «