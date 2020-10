Notre souris de jeu préférée avec poids ajustables est actuellement 17% moins chère

À moins que vous n’ayez trouvé le poids parfait pour vous, l’achat d’une nouvelle souris peut être une corvée. Et si vous injectiez de l’argent dans la meilleure souris de jeu et qu’elle était un peu trop légère? À l’inverse, tout le monde ne veut pas opter pour une souris qui a été dépouillée pour des pièces, lui donnant ce look en nid d’abeille pour la rendre aussi légère que possible. Non, parfois vous devez être capable de bricoler et d’ajuster les choses jusqu’à ce qu’elles vous conviennent.

Que vous souhaitiez quelque chose de plus substantiel dans votre main lorsque vous déchirez les ennemis ou un pointeur poids plume qui glisse sur votre tapis de souris, la Corsair M65 RGB Elite est notre premier choix pour une souris de jeu avec des poids personnalisés. Vous pouvez affiner les choses à votre guise entre 97 et 115 grammes, ce qui signifie que vous ne serez pas en train de bifurquer pour un autre presse-papier.

À l’heure actuelle, acheter le M65 RGB Elite est encore plus gentil pour votre portefeuille. Sur Amazon US, vous pouvez prendre la souris pour 17% (10,39 $) de moins à 49,60 $. Et au Royaume-Uni, vous pouvez économiser 12% (7 £) sur le même clicker, ce qui ne vous coûte que 52,99 £.

En plus de sa capacité de réglage, le M65 RGB Elite possède un capteur PMW3391 capable sous le capot qui peut aller jusqu’à 18000 DPI. Bien sûr, vous voudrez probablement le régler plus bas, mais il y a des boutons de commutation DPI sous la molette de défilement et un bouton de visée de précision dédié sur le côté gauche qui peut vous aider à la volée.

Acheter maintenant

Dans l’ensemble, vous en avez pour votre argent à ce prix réduit, y compris les profils embarqués au cas où vous changeriez de système ou branchez le M65 RGB Elite dans une console. Ce ne sera pas aussi bon marché pour toujours, alors obtenez-le pendant que vous le pouvez.

Partager : Tweet