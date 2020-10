Adobe Photoshop obtient de nouveaux filtres neuronaux NVIDIA AI

Les artistes 3D et les éditeurs vidéo utilisent depuis longtemps les fonctionnalités d’IA en temps réel pour améliorer leur travail et accélérer la façon dont ils transforment l’inspiration en art fini. Désormais, ces avantages s’étendent aux utilisateurs d’Adobe Photoshop avec l’introduction de filtres neuronaux accélérés par GPU.

Ces outils basés sur l’IA, tirant parti des GPU NVIDIA RTX avec les applications créatives Adobe, sont présentés à Adobe MAX, qui rassemble virtuellement des créateurs du monde entier jusqu’au 22 octobre.

Les filtres neuronaux sont un nouvel ensemble de fonctionnalités permettant aux artistes d’essayer des outils basés sur l’intelligence artificielle qui leur permettent d’explorer des idées créatives et d’apporter des ajustements étonnants et complexes aux images en quelques secondes. Réalisés manuellement, ces ajustements demanderaient aux artistes des heures de travail fastidieux. L’IA permet aux artistes d’effectuer ces changements presque instantanément.

Les GPU NVIDIA accélèrent presque tous ces nouveaux filtres. Nous vous expliquerons comment en tirer le meilleur parti lors d’une session d’Adobe MAX.

Adobe et NVIDIA collaborent étroitement sur la technologie de l’intelligence artificielle pour améliorer les outils de création dans Creative Cloud et Photoshop. Cette collaboration comprend le nouveau Filtre de portrait intelligent, qui est alimenté par la technologie NVIDIA StyleGAN2 et fonctionne mieux sur les GPU NVIDIA RTX.

Avec Portrait intelligent dans Photoshop, les artistes peuvent facilement expérimenter, en modifiant les caractéristiques du visage, telles que la direction du regard et les angles d’éclairage, simplement en faisant glisser un curseur. Ces types de corrections et d’ajustements complexes impliqueraient généralement plusieurs étapes manuelles. Mais Portrait intelligent utilise l’IA – basée sur un réseau neuronal profond développé par NVIDIA Research et formé sur de nombreuses images de portrait – pour obtenir des résultats à couper le souffle en quelques secondes.

Cela donne aux artistes une plus grande flexibilité avec leurs images longtemps après la fin de la séance photo. Et ils conservent un contrôle total sur leur travail avec un flux de travail non destructif, tandis que les effets se fondent naturellement dans l’image d’origine.

Les éditeurs vidéo d’Adobe Premiere Pro bénéficient également des GPU NVIDIA RTX avec pratiquement tout le décodage accéléré par GPU déchargé vers la VRAM dédiée, ce qui permet une lecture vidéo plus fluide et une réactivité plus nette lors du défilement des séquences, en particulier avec des séquences ultra-haute résolution et multi-flux. Des fonctionnalités avancées basées sur l’IA, telles que Détection d’édition de scène et Recadrage automatique automatisez les tâches manuelles, accélérez les exportations finales et économisez un temps précieux aux éditeurs.

Pour la première fois, Adobe Premiere Elements ajoute une accélération GPU pour permettre la lecture instantanée des effets vidéo populaires tels que l’ajout d’une lumière parasite ou d’une superposition animée, le recadrage de vidéos et la lecture globale en temps réel, le tout sans pré-rendu, accélérant rapidement le processus d’édition.

Les workflows accélérés par l’intelligence artificielle et le processeur graphique sont le résultat de la collaboration continue entre les équipes de NVIDIA et d’Adobe. Au fil des ans, nous avons développé des outils et aidé à accélérer les flux de travail dans Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Dimension, Substance Alchemist, Substance Painter et Substance Designer. Alors qu’Adobe continue de créer des expériences logicielles incroyables, NVIDIA sera là pour les dynamiser et les accélérer, donnant aux créateurs plus de temps pour la créativité.

Travailler plus intelligemment: exploiter l’IA pour stimuler la créativité

Adobe organise plus de 350 sessions sur 10 pistes lors de la conférence MAX de cette année. Les créateurs à la recherche de nouvelles façons d’améliorer leur travail tout en réduisant les tâches qui leur font perdre un temps précieux peuvent apprendre à tirer le meilleur parti des nouveaux outils d’IA dans les applications créatives d’Adobe.

NVIDIA organise une session Adobe MAX au cours de laquelle les participants découvriront de nouvelles façons d’exploiter la puissance de l’IA. Que ce soit un graphiste, un éditeur vidéo, un professionnel du graphisme animé, un professionnel de Photoshop, un concepteur ou tout autre créateur qui a besoin de vitesse de calcul, vous repartirez avec de précieux conseils qui vous feront gagner du temps.

Les participants à la session découvriront:

Comment améliorer les créations avec plus de précision, de clarté et de qualité

Comment laisser l’IA faire le travail sous le capot, vous donnant plus de temps pour créer

L’écosystème d’outils et de produits NVIDIA Studio conçus pour stimuler la créativité

Visitez le catalogue de la session pour en savoir plus et connectez-vous le mercredi 21 octobre de 11 h à 11 h 30, heure du Pacifique.

Pilote de studio d’octobre prêt pour le téléchargement

Parallèlement à ces mises à jour d’Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro et Adobe Premiere Elements, il existe de nouvelles versions d’Adobe After Effects, d’Adobe Substance Alchemist, de Notch et de Daz 3D, toutes prises en charge dans le nouveau pilote NVIDIA Studio d’octobre. Les pilotes Studio sont spécialement conçus pour les créateurs et testés de manière approfondie par rapport aux principales applications et workflows créatifs.

Téléchargez le nouveau pilote Studio (version 456.71) dès aujourd’hui via GeForce Experience ou depuis la page de téléchargement du pilote.

En savoir plus sur le matériel et les logiciels NVIDIA Studio pour les créateurs sur le site Web de NVIDIA Studio.

Vous pouvez également rester à jour sur les dernières applications via la chaîne YouTube Studio de NVIDIA, qui propose des didacticiels, des conseils et des astuces d’artistes de premier plan.