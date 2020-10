Tom Hanks nous raconte une histoire – / Film

«J’aime écouter une belle histoire autant que j’aime en raconter une» Tom Hanks dit dans un tout nouveau Nouvelles du monde featurette. En directeur Paul GreengrassDans le western, Hanks joue une sorte de conteur: son personnage lit les nouvelles aux gens des petites villes qui sont tellement déconnectés des événements mondiaux qu’ils pourraient ne jamais entendre les mises à jour du «monde extérieur» autrement. Découvrez quelques nouvelles images dans la featurette ci-dessous.

Ma partie préférée de cette vidéo est la déclaration d’ouverture de Hanks, qui ressemble à une réponse défensive à une question qui le remet sur ses talons. Le reste de la vidéo est une analyse assez simple de l’intrigue du nouveau film, ainsi que des idées hanksiennes sur son personnage: un homme noble qui est «ému par la recherche de la vérité». Bien sûr, cela ne s’applique pas uniquement au capitaine Kidd – c’est aussi une description précise de l’archétype cinématographique de Tom Hanks au cours des vingt dernières années.

Note latérale: ce sera très intéressant de voir dans quel genre d’environnement politique ce film est sorti lorsqu’il arrivera plus tard cette année. Nouvelles du monde est actuellement prévu pour recevoir une sortie en salles le jour de Noël – le 25 decembre, 2020 – mais compte tenu du nombre d’autres films qui ont été déplacés hors de ce couloir de sortie en raison de la pandémie de coronavirus, je ne parierais pas à la ferme que la date de sortie de Noël tiendra. Si elle tient, cependant, les résultats de l’élection présidentielle pourraient bien fournir une lentille à travers laquelle beaucoup de gens verront un projet sur un pays divisé dans des moments difficiles.

Voici le synopsis officiel du film:

Cinq ans après la fin de la guerre civile, le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Hanks), veuf et vétéran de trois guerres, se déplace désormais de ville en ville en tant que conteur non romanesque, partageant les nouvelles des présidents et des reines, des querelles glorieuses, des catastrophes dévastatrices et des aventures captivantes des confins du globe. Dans les plaines du Texas, il croise la route de Johanna (Helena Zengel, System Crasher), une fillette de 10 ans accueillie par les Kiowa six ans plus tôt et élevée comme l’une des leurs. Johanna, hostile à un monde qu’elle n’a jamais connu, est renvoyée chez sa tante et son oncle biologique contre son gré. Kidd accepte de livrer l’enfant là où la loi dit qu’elle appartient. Alors qu’ils parcourent des centaines de kilomètres dans la nature sauvage impitoyable, les deux devront faire face à d’énormes défis des forces humaines et naturelles alors qu’ils recherchent un endroit qui puisse se sentir chez eux.