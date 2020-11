Le monde du football uni pour soutenir le diagnostic de démence

Le monde du football s’est uni pour soutenir ce week-end alors que la nouvelle a émergé que le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre, Sir Bobby Charlton, a été diagnostiqué avec la démence.Sir Bobby, 83 ans, ancien capitaine de Manchester United et largement considéré comme l’un des plus grands Anglais à jouer au jeu, est le cinquième membre de l’équipe de Sir Alf Ramsey à avoir la maladie. La nouvelle a été confirmée par son épouse, Lady Norma, qui a déclaré qu’elle espérait qu’une meilleure connaissance du diagnostic de Sir Bobby aiderait les autres.La nouvelle soulèvera davantage de questions sur la réponse du football au nombre de footballeurs de cette génération ayant reçu un diagnostic de démence. Une étude de l’année dernière a révélé que les anciens footballeurs étaient 3,5 fois plus susceptibles d’en souffrir. La maladie de Sir Bobby est apparue deux jours seulement après le décès de son coéquipier vainqueur de la Coupe du monde, Nobby Stiles, également atteint de démence, à l’âge de 78 ans. Martin Peters, le frère de Sir Bobby, Jack Charlton et Ray Wilson, sont tous décédés après avoir reçu un diagnostic de démence. Le présentateur du match du jour, Gary Lineker, a déclaré: «Un autre héros de notre équipe victorieuse de la Coupe du monde 1966 a été diagnostiqué avec la démence. Peut-être le plus grand de tous. C’est à la fois très triste et profondément préoccupant. »Sir Bobby a remporté trois titres de champion, une Coupe d’Europe et une FA Cup avec United pendant 17 ans à Old Trafford. Rejoignant United en 1953, il a marqué 249 buts en 758 matchs pour le club, des records de longue date qui ont finalement été battus par Wayne Rooney en 2017 et Ryan Giggs en 2008 respectivement. Sir Bobby Charlton a reçu un diagnostic de démence (Photo: PA) Il a terminé sa carrière avec des sorts à Preston et du côté irlandais de Waterford. Sir Bobby était le meilleur buteur de l’Angleterre jusqu’à ce que Rooney le dépasse contre la Suisse en septembre 2015.Manchester United a déclaré dans un communiqué: « Tout le monde à Manchester United est attristé que cette terrible maladie ait affligé Sir Bobby Charlton et nous continuons à offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et sa famille. »« Réflexions avec le joueur »Tim Parry, directeur d’Alzheimer’s Research UK, a déclaré:« Beaucoup d’entre nous considèrent Sir Bobby comme une légende pour ses exploits héroïques dans le football et beaucoup d’entre nous ont de bons souvenirs de sa carrière extrêmement réussie. Nous sommes attristés que ses dernières années soient maintenant touchées par la démence et nos pensées vont à Sir Bobby et à sa famille pendant cette période. «Avec plus de 850 000 personnes vivant avec la démence au Royaume-Uni, de nombreuses familles éprouvent le chagrin que cette condition cause . Mais depuis trop longtemps, les gens ont eu peur de parler de la maladie. Il est si important de sensibiliser à la démence et à l’impact que cela peut avoir sur la vie des gens, il faut donc féliciter la famille de Sir Bobby d’avoir pris le courage de partager leur histoire.

