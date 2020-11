Praey for the Gods sortira sur PS4 et PS5 au premier trimestre 2021

Rappelles toi « Proie » pour les dieux, le jeu en monde ouvert qui a dû changer de nom en « Praey » pour les dieux quand Bethesda s’est opposé à sa marque? Eh bien, cette aventure «d’escalade de boss» est prête à être lancée sur PlayStation 4/5 et Xbox One au premier trimestre 2021.

No Matter Studios a confirmé que ceux qui achèteront la version PS4 auront droit à une mise à niveau PS5 sans frais supplémentaires.

Pour rafraîchir la mémoire de nos lecteurs, Priez pour les dieux a été annoncé pour la première fois en 2016 et a été financé avec succès par plus de 14500 contributeurs sur Kickstarter. Le jeu est inspiré par L’ombre du colosse, Deus Ex, DayZ, et Bloodborne. Les joueurs agissent comme un héros solitaire envoyé en mission au bout du monde pour découvrir le mystère derrière «un hiver sans fin». Vous devrez survivre à des «dangers colossaux» en cours de route.

Sur le blog PlayStation, Brian Parnell de No Matter Studios a confirmé que Priez pour les dieux fonctionnera à 30 images par seconde sur la PS4 et à 60 ips sur la PS5 avec des paramètres graphiques maximum avec des temps de chargement réduits. Ce dernier utilise également les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du DualSense.

«DualSense est un si gros problème», a déclaré Parnell. «Sentir votre arc reculer et le match de résistance sur les déclencheurs adaptatifs du contrôleur est tellement viscéral. Sentir vos pieds craquer dans la neige profonde, le remorqueur de votre toile à voile s’ouvrir lorsque vous sautez dans les airs, ou sentir le vent souffler – tous ces impacts se font sentir dans vos mains lorsque vous contrôlez votre personnage. «

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsqu’une date de sortie sera annoncée. En attendant, découvrez une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

[Source: PlayStation Blog]