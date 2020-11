Apex Legends: buffs potentiels de légendes et changements d’armes dans la saison 7

D’après ce que nous savons de la saison 7 d’Apex Legends jusqu’à présent, ce sera l’une des saisons les plus prometteuses depuis la création du jeu. La mise à jour publiera une toute nouvelle carte, une fonctionnalité sociale appelée Clubs et même le premier véhicule d’Apex. Parallèlement à ces fonctionnalités, de nombreux autres changements d’équilibrage arriveront avec la saison à venir.

Jusqu’à présent, nous avons très peu vu comment la méta du jeu changera, en particulier avec l’équilibrage des méta légendes et armes. Par conséquent, Sethly a présenté des buffs et des nerfs aux légendes et aux armes qui viendront probablement avec le lancement de la saison sept. Respawn n’a pas encore officiellement confirmé ces changements, mais les informations proviennent d’iLootGames, qui a parlé à certains créateurs de contenu qui ont testé Apex Legends Season 7.

Améliorations potentielles pour Mirage, Bangalore, Pathfinder et Loba dans Apex Legends Saison 7

Mirage

Comme toutes les autres saisons, ce chapitre d’Apex apportera également pas mal de buffs de légende, à commencer par Mirage. Un buff pour les leurres de l’Holographic Trickster leur donnera maintenant 40 HP. Non seulement les clones prendront plus de temps pour disparaître, mais la distinction entre le vrai Mirage et ses leurres deviendra plus difficile. En plus d’avoir 40 points de vie maintenant, apparemment, les leurres ne montreront pas les nombres de dégâts normaux et le marqueur de frappe.

Bangalore

Ensuite, Bangalore obtient enfin un peu d’amour avec un buff potentiel. Elle a toujours été la légende la plus cohérente d’Apex et n’a pratiquement jamais reçu de buff ou de nerf. Cela dit, le prétendu buff de la saison 7 fera exploser les missiles de son ultime plus rapidement après avoir touché le sol. Actuellement, lors de l’activation de la capacité ultime de Bangalore, il faut généralement un certain temps pour commencer à pleuvoir des missiles dans la zone désignée.

Éclaireur

Pendant ce temps, un nerf de la saison 5 a vu le temps de recharge du grappin de Pathfinder passer de 15 à 35 secondes. Récemment, Respawn a amélioré le robot, rendant le temps de recharge de son grappin basé sur la distance parcourue avec lui. Cependant, comme le temps de recharge mis à jour ne commence que lorsque le joueur arrête de bouger et perd de son élan, il a fini par donner au temps de recharge une chance de dépasser 40 secondes.

Maintenant, dans la saison 7, il semble que les développeurs aient corrigé ce problème, ce qui fait que le temps de recharge du grappin a un maximum de 30 secondes. Bien que ce ne soit que 5 secondes de moins qu’avant, combiné aux temps de recharge variables en fonction de la distance, le nouveau système pourrait devenir assez efficace.

beaucoup

Enfin, l’une des légendes les plus faibles du jeu actuellement, Loba, devrait également recevoir un buff. Ce buff donnera au voleur téléporteur la possibilité d’utiliser son ultime pour rassembler autant de munitions que possible sans occuper les deux emplacements spécifiés. En plus de saisir deux objets de butin, le joueur peut prendre autant de munitions qu’il en a besoin. Bien que cela puisse ne pas sembler être un changement significatif, cela va certainement faire une grande différence car Loba est le personnage de butin d’Apex.

Changements d’arme dans la prochaine saison d’Apex et détails sur l’aéroglisseur Trident

La mise à jour de la saison sept supprimera le R-99 SMG des largages aériens, ajoutant l’arme à la réserve de butin au sol. Le Hemlock AR prendrait la place du SMG dans les trousses de soins. En plus de cela, les joueurs peuvent s’attendre à un buff important du L-Star, car il s’agit actuellement de l’une des armes les moins utiles du jeu. Pour le moment, on ne sait pas exactement quels seront les changements apportés au L-Star.

La saison sept présentera un véhicule aéroglisseur sur la toute nouvelle carte Olympus, ce qui facilitera la traversée du vaste paysage. Un concepteur de niveau senior pour Apex Legends a partagé quelques détails supplémentaires sur le fonctionnement du véhicule. Seuls les membres de l’équipe peuvent conduire le Trident en même temps, et les dommages au véhicule sont répartis uniformément entre les passagers à moins qu’ils ne soient directement dirigés vers un joueur. De plus, on ne peut pas écraser les gens avec le véhicule.

La saison 7, surnommée Ascension, est probablement la plus grande saison d’Apex Legends depuis sa création. Ascension sera mis en ligne le 4 novembre, parallèlement aux débuts d’Apex sur Steam.

