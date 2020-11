Le mod Mass Effect 3 qui corrige la fin obtient la mise à jour finale

La fin de Mass Effect 3 a été source de division, et c’est de la charité. S’il vous arrive de mener à une haine brûlante pour la conclusion de la trilogie du jeu RPG de BioWare, ce mod pourrait être exactement ce que vous recherchez.

Project: Earth Overhaul est une refonte de haut en bas de la mission finale de Mass Effect 3, utilisant du contenu coupé et de nouvelles fonctionnalités allant des corrections de bogues à la musique, aux événements et aux cinématiques. Selon la description sur Nexus, il fournit «une finale satisfaisante pour l’une des franchises les plus populaires de la culture du jeu», tout en restant «fidèle à la conception initiale de BioWare, à la tradition établie et au scénario original du jeu».

Chaque cinématique a été retouchée et vous avez désormais plus de choix en fonction de votre parcours. Tous les personnages ont un nouveau dialogue, certains fraîchement enregistrés, d’autres issus de Mass Effect 2 et 3. Quatre nouvelles pistes ont été ajoutées à la bande originale, ainsi que de nombreux événements de flare visuel et d’arrière-plan. Dans la dernière mise à jour, et apparemment la dernière, il y a maintenant des sections où vous vous battez aux côtés des Geth et d’autres personnages comme Grunt et Kirrahe, ce qui rend ce dernier combat vraiment tentaculaire.

Si vous ne vous souvenez pas ou si vous n’avez pas joué, la dernière mission de Mass Effect 3 consiste à vous rendre à la Citadelle afin que vous puissiez utiliser le creuset, une ancienne super-arme, sur les faucheurs envahisseurs. C’est long et épique, et selon le livre de Geoff Keighley, The Final Hours of Mass Effect 3, beaucoup de contenu a été coupé pour le temps de développement. Ce mod reprend ce que l’on sait du script original de BioWare pour le jeu spatial, prend des libertés dans la veine des idées de conception générales de BioWare et re-sculpte Project: Earth.

Nous avons parlé à l’un des créateurs, Orikon, l’année dernière, après la première sortie du mod. «Comme la plupart des gens, j’ai eu des problèmes avec la fin de ME3», ont-ils dit. «Mais quand je dis« fin », je ne parle pas seulement du catalyseur. C’est aussi la mission finale. Ils ont finalement fait équipe avec un autre moddeur, Kinkojiro, pour y remédier, estimant que l’incarnation originale de la mission «manquait de tout sentiment d’excitation, d’urgence ou de clôture».

Voici une bande-annonce de gameplay de juin:

Naturellement, BioWare lui-même était sorti en force pour N7 Day, annonçant Mass Effect: Legendary Edition et un nouveau Mass Effect. Comme toujours, modifiez avec prudence.

Partager : Tweet