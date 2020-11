Plus dans Life – Honk News

in

Ravi AhujaAnoj Kumar est journaliste pour Honk News. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Delhi, Anoj a obtenu un stage dans une émission de radio du matin et a travaillé comme journaliste et producteur. Anoj a également travaillé comme chroniqueur pour Trending Clicks. Anoj couvre les événements de jeux et de divertissement pour Honk News.

