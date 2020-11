Mark Hamill utilise des affiches pour lier Star Wars et l’élection présidentielle ensemble, obtient une énorme réponse

En règle générale, les acteurs ne sont généralement pas un groupe timide pour partager leurs affiliations politiques ou leurs sentiments sur l’état du monde, mais grâce aux médias sociaux, à l’âge de polarisation accrue dans lequel nous vivons actuellement et aux sentiments très forts que beaucoup entretiennent à propos du président Trump, ces opinions ont été encore plus répandues au cours des dernières semaines. Ce sont cependant les tweets faisant référence à la carrière des gens qui se sont révélés particulièrement populaires. Par exemple, ancien Veep La star Julia Louis-Dreyfus a tweeté à propos de Madame la vice-présidente être juste un personnage fictif, et il a été aimé plus de 500 000 fois.